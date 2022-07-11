Арестович поведал, что у него общего с Илоном Маском

Советник главы ОП объяснил, какую линию развития Запада представляет основатель SpaceX

Арестович объяснил, что у него общего с Илоном Маском. / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что будучи рожденным в СССР, его интересовала ноосферная линия развития в Советского Союза. Частично она проявилась в науке, особенно, в теме освоения космоса. По словам Арестовича, точно такая же линия сегодня есть на Западе, и ее представляет собой основатель SpaceX Илон Маск.

Об этом Арестович написал в своем Telegram.

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Советник главы ОП вспомнил о прощальном письме Вернадского, который говорил о трех основных линиях развития СРСР:

ленинская "мировая революция",

сталинский репрессивный госкапитализм,

ноосферная линия.

И хотя "ноосферная линия" не стала линией государственного развития, но существенным фактором культуры стала.

Арестович объясняет: суть ноосферной идеи – человечество, осваивая последовательно производительные силы, постепенно должно выйти на главную из них – эволюцию, и сделать ее управляемым процессом.

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Советник главы ОП отметил, что ноосферная линия развития в СССР ушла в советскую фантастику, которая за подавлением в СССР немарскисткой философии, стала играть роль таковой.

"Частично она проявилась (постоянно борясь с подавляющим влиянием репрессивного госкапитализма) в науке, особенно, в теме освоения космоса, СССР-как-страна-младших-научных-сотрудников. Среди множества советских детей было двое, кто восприняли указанные идеалы всерьез – Арестович и Быков. Сегодня они беседуют о том – возможен ли Мир Полудня – концепция фазы развития человечества, когда цивилизация страха и подавления будет заменена на цивилизацию радости и любопытства", – написал Арестович.

Он также напомнил критикам СРСР, что "советская фантастика" на самом деле была – антисоветской и жесточайше разносила "советский" строй, являясь одним из самых жестких его критиков. А Вернадский – создатель украинской Академии Наук.

"Ну и помните, что точно такая же линия есть на Западе (это вообще – западный по духу проект), и сегодня ее (хотя и не вполне осознанно и точно) представляет собой Илон Маск", – отметил Арестович.

Ранее мы писали, что Арестович назвал условия, при которых он может баллотироваться в президенты Украины. Он добавил, что точно не будет этого делать, если Владимир Зеленский пойдет на второй строк.

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Напомним, Арестович рассказал, что после удара ВСУ по складам боеприпасов и пункту управления оккупантов в Новой Каховке оттуда эвакуировали VIP-раненых. По предварительным данным, свыше ста уничтоженных, около 200 раненых, половина из которых — тяжелые,