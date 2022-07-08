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СЕГОДНЯ Новости политики

Арестович объяснил, что может изменить для Украины отставка Джонсона

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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8 июля, 18:32
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По словам советника главы ОП, британская политика – это не политика авторства конкретного человека
Алексей Арестович прокомментировал отставку Бориса Джонсона. Фото: Reuters
Алексей Арестович прокомментировал отставку Бориса Джонсона. Фото: Reuters

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что уход с занимаемого поста премьер-министра Британии Бориса Джонсона никак не повлияет на Украину. По его словам, британская политика вырабатывается целой системой механизмов.

Об этом Арестовичрассказал в интервью "Politeka Online".

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"Ничего не поменяется. Британская политика – это не политика авторства конкретного человека. Она вырабатывается целой системой механизмов. Они как поддерживали Украину, так и будут поддерживать", – заявил он.

По словам советника главы ОП, Британия сменила курс, вышла из ЕС и начала программу милитаризации. В частности, спустила на воду второе авианосное ударное соединение к тому, что у них было и до Джонсона.

"Сейчас уже многих премьеров, кто был до него, не так легко и вспомнить, а политика остается та же. А британский Генштаб уж точно – та структура, которая куда более пролонгировано мыслит, чем политическое руководство, которое в парламентской стране может меняться чуть ли не каждые полгода", – отметил Арестович.

Он подчеркнул, что здесь волноваться не стоит. Сам Джонсон до октября будет исполнять обязанности премьера, пока состоятся выборы, поэтому это очень длинная история.

"Можно высказать сожаление о том, что Джонсон уходит. А, с другой стороны, это же история о том, что он опять может быть премьером или важным министром для нас и для Британии. Кроме того, это урок для всех, что в демократии нет святых имен. Так и должно быть, это нормальный ход вещей", – добавил Арестович.

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Что известно об отставке Джонсона?

Борис Джонсон 7 июля объявил о решении покинуть должность премьера Британии и пост лидера Консервативной партии. В своем обращении он отметил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет избран преемник.

Выборы нового главы партии должны начаться уже сегодня.

При этом Джонсон подтвердил дальнейшую поддержку Украины Лондоном:

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"Британия продолжит поддерживать вашу борьбу за свободу настолько долго, сколько это будет необходимо", – обратился он к украинцам.

Ранее мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "настоящим другом Украины". Он уверен, что политика Великобритании в отношении Украины не изменится в ближайшее время, несмотря на отставку Джонсона.

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