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Арестович анонсировал сильное послабление ограничений на выезд мужчин за границу

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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9 июля, 10:42
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В Украине могут отменить часть запретов уже в ближайшее время
Арестович заявил, что мужчинам разрешат выезжать за границу.
Арестович заявил, что мужчинам разрешат выезжать за границу. / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что мужчинам в Украине вскоре разрешат выезжать за границу для работы. В то же время, он призвал не бояться, что украинцы таким образом начнут бежать от мобилизации.

Об этом Арестович заявил в интервью "Фейгин Live".

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По его словам, в Украине постоянно расширяются списки людей, которые не подлежат мобилизации, а также категории тех, кто имеет право на выезд за границу. Арестович добавил, что не против того, чтобы украинцев выпускали за границу для работы.

"Я бы выпускал, я не вижу смысла запустить экономику, в том числе малую экономику, если нет свободного движения людей и товаров", – сказал советник главы ОП.

Также он добавил, что не стоит бояться, что мужчины начнут бежать от мобилизации.

"Я слишком уважаю свой народ, чтобы поверить, что все сбегут от призыва. А если и сбегут, то, честно говоря, на фиг они в армии нужны с такой мотивацией", – добавил советник главы ОП.

По словам Арестовича, что в целях восстановления экономики границы для временного выезда вскоре будут максимально открыты.

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Он также добавил, что вскоре власть разрешит украинским морякам выезжать за границу для работы по контрактам.

Напомним, Кабинет министров Украины в мае внес изменения в постановление и расширил категории военнообязанных мужчин, которым можно выезжать за границу в условиях военного положения.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде сейчас находится на доработке нашумевший в апреле законопроект, который, в случае принятия обяжет военнообязанных украинцев, пребывающих за границей, срочно вернуться в Украину.

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