"Арестовали" телевизор и пылесос: экс-кандидат в президенты Беларуси сообщил об обысках

Он затруднился ответить на вопрос, что искали в его доме

Экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цекало, который ранее бежал из страны, рассказал об "аресте" телевизора и пылесоса после обыска, который провели в его доме в Минске представители правоохранительных органов, – пишет "Интерфакс".

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"У меня, насколько я понимаю, не нашли ничего",- отметил Валерий Цепкало.

Он затруднился ответить на вопрос, что искали в его доме. "Трудно сказать. Не знаю, что они там собирались найти. Они в принципе могут найти все, что захотят. Они и наркотики, и оружие, и деньги могут найти. У Сергея Тихановского (муж экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской – Ред.) 900 тысяч долларов с третьего раза за диваном нашли", – сказал Валерий Цепкало.

Бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало покинул страну вместе с двумя сыновьями до выборов, которые состоялись 9 августа. Позднее, 15 августа, он сообщил, что в Беларуси на него заведено уголовное дело, позже политика объявили в межгосударственный розыск. В настоящее время Валерий и Вероника Цепкало находятся в Варшаве.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 августа заявил, что супруги Цепкало создали одно из пяти "правительств в изгнании".

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Ранее экс-претендент на президентский пост Беларуси объяснил, почему сбежал из страны.

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