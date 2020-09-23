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Арест нардепа Юрченко: суд принял еще одно решение

23 сентября, 19:06

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

ВАКС арестовал собственность политика

В рамках расследования дела о коррупции в отношении народного депутата Украины Александра Юрченко на его имущество был наложен арест.

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Ссылаясь на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, УНИАН сообщает, что соответствующее решение было принято 23 сентября Высшим антикоррупционным судом.

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В то же время, какое именно имущество нардепа попало под арест, пока не известно. На судебном заседании 21 сентября стало известно, что ему принадлежит треть квартиры, а также 50 тыс. долларов собственных активов.

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Напомним, что, по данным следствия, Александр Юрченко требовал у детектива НАБУ под прикрытием 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту о переработке твердых бытовых отходов, а также 200 тыс. долларов – для подкупа членов профильного комитета Рады.

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Ему инкриминируют три статьи (368, 369, 27 статьи ч. 4), максимальное наказание по которым предусматривает до 12 лет за решеткой. На данный момент он помещен под арест с возможностью внесения залога в размере 3 млн гривен.

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