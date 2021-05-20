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Как Россия отомстит за арест Медведчука? Рассказал Кулеба

20 мая, 19:11

Виталий Семченко Виталий Семченко

В то же время, считает министр, расследование не скажется на предстоящей встрече президентов России и Украины

По мнению дипломата, не стоит ожидать, что ответ РФ будет незамедлительным. Фото: коллаж "Сегодня"

По мнению дипломата, не стоит ожидать, что ответ РФ будет незамедлительным. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Кремль учтет в своей стратегии ситуацию с народным депутатом Виктором Медведчуком, которого подозревают в государственной измене.

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Об этом сообщает "Радио НВ".

"Безусловно, ввиду отношения Путина к Медведчуку это уголовное дело не останется незамеченным в Кремле, но я бы не ожидал каких-то немедленных действий в ответ. Впрочем, учет этого фактора будет в стратегии России по Украине, здесь я сомнений не имею", – сказал он.

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По мнению дипломата, не стоит ожидать, что ответ Кремля будет незамедлительным. В то же время, считает министр, расследование вокруг Медведчука не скажется на предстоящей встрече президентов России и Украины.

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"От точечного донимающего удара в ответ до учета этого в рамках военной эскалации, которая продолжается. Я не думаю, что дело Медведчука помешает этой встрече. Она зарождается очень тяжело, но мы готовы к разговору", – рассказал Кулеба.

Напомним, ранее министр заявил, что саммит президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится при одном условии – когда Киев будет уверен, что на встрече можно будет проговорить ключевые для Украины вопросы.

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