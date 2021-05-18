Арахамия "успокоил" Кабмин: До осени министерских увольнений не будет

В ближайшее время возможны кадровые изменения на крупных предприятиях, говорит лидер фракции "Слуга народа"

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

После увольнения Верховной Радой троих членов Кабмина, новые кадровые изменения в украинском правительстве до осени не предвидятся.

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Об этом заявил лидер фракции в Верховной Раде "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщают Українськi Новини.

"По состоянию на сейчас, я вам скажу, мой прогноз, что до осени не будет никаких министерских изменений", – сказал он в ответ на слухи о возможной отставке главы Минсоцполитики Марины Лазебной.

При этом Арахамия подчеркнул, что в ближайшее время возможны кадровые изменения на крупных предприятиях, однако в каких именно, депутат не уточнил.

Напомним, на внеочередном заседании 18 мая парламент отправил в отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия, экономики – Игоря Петрашко, здравоохранения – Максима Степанова. Их могут заменить соответственно глава "Укравтодора" Александр Кубраков, глава налоговой Алексей Любченко и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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