Арахамия сдал третий тест на коронавирус: стал известен результат

В последние дни политик находился на самоизоляции, пока ждал результат еще одного теста

У лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии не оказалось коронавируса, хотя накануне у него был и положительный, и отрицательный результаты тестирования.

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Об этом сообщила агентству Интерфакс-Украина пресс-секретарь фракции "СН" Юлия Палийчук.

Третий тест принес Арахамии хорошие новости, и он сможет выйти с самоизоляции.

"Чувствует себя хорошо. Повторный тест дал отрицательный результат", – сказала Палийчук.

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Напомним, по состоянию на 16 ноября в парламенте заявляли о 27 депутатах, которые болеют COVID-19, а также 24 сотрудниках аппарата. Однако 19 ноября стало известно, что коронавирусом заразился Андрей Парубий.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 23 ноября в Украине подтвердили 10 945 новых случаев заражения коронавирусом (635 689 — с начала эпидемии). За воскресенье умерли 124 украинца (11 075 — с начала эпидемии), а выздоровели 4143 человека (291 060 — с начала эпидемии). При этом Верховная Рада не собирается на карантин.

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