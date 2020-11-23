Арахамия сдал третий тест на коронавирус: стал известен результат

У лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии не оказалось коронавируса, хотя накануне у него был и положительный, и отрицательный результаты тестирования.
Об этом сообщила агентству Интерфакс-Украина пресс-секретарь фракции "СН" Юлия Палийчук.
Третий тест принес Арахамии хорошие новости, и он сможет выйти с самоизоляции.
"Чувствует себя хорошо. Повторный тест дал отрицательный результат", – сказала Палийчук.
Напомним, по состоянию на 16 ноября в парламенте заявляли о 27 депутатах, которые болеют COVID-19, а также 24 сотрудниках аппарата. Однако 19 ноября стало известно, что коронавирусом заразился Андрей Парубий.
Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 23 ноября в Украине подтвердили 10 945 новых случаев заражения коронавирусом (635 689 — с начала эпидемии). За воскресенье умерли 124 украинца (11 075 — с начала эпидемии), а выздоровели 4143 человека (291 060 — с начала эпидемии). При этом Верховная Рада не собирается на карантин.
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