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Арахамия припарковался прямо на пешеходном переходе: в Сети показали фото

12 марта, 17:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Слуга народа так спешил к Зеленскому на Банковую, что стал героем парковки

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в центре Киева припарковал свой автомобиль прямо на пешеходном переходе. Об этом сообщил журналист Михаил Ткач в Facebook.

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"Давид Арахамия приехал в Офис президента Зеленского и припарковался прямо на пешеходном переходе для народа, просто под светофором", – написал он и показал фото.

Фото: facebook.com/mixailotkach
Фото: facebook.com/mixailotkach
Фото: facebook.com/mixailotkach

Отметим, что это уже не первый "слуга народа" удивляет своими навыками парковки. Как сообщали новости "Сегодня", ранее нардеп-кварталовец Юзик (Юрий Корявченков) стал "героем парковки". Его внедорожник перекрыл проезд пожарной машине на месте трагедии в Одессе. Нардеп увидел это, побежал к своему авто, сел, и больше его никто не видел.

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А тем временем сегодня президент Владимир Зеленский подписал закон о новых штрафах за нарушение правил дорожного движения. Но наказывать будут и пешеходов, если будут переходить дорогу в неположенном месте.

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парковка пешеходный переход Давид Арахамия

Источник: Сегодня

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