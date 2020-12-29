Арахамия назвал главные достижения и провалы Рады в 2020 году

Депутаты реализовали свои планы на 70% от того, что ожидали сделать в этом году

В Украине продолжают оценивать уходящий 2020 год. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия перечислил главные достижения Верховной Рады в этом году, а некоторые из них даже назвал историческими.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Он считает, что планы реализованы на 70% от того, что ожидали. Арахамия перечислил главные достижения Рады:

историческое открытие рынка земли, чего на протяжение 30 лет не могла сделать ни одна политическая сила;

принятие закона о внутреннем водном транспорте (реки в Украине были загружены всего лишь на 5% тогда, как в соседних странах – это 30-35%);

легализация игорного бизнеса в Украине – выход сферы из "тени" и все будет работать через лицензию;

завершение первого этапа реформы децентрализации. Укрупнение районов позволит государству сэкономить около 10 млрд грн для громад и их конкретных проектов.

Главные провалы Рады:

не успели с реформой СБУ;

не успели создать Бюро экономической безопасности вместо фискальной службы;

не успели принять во втором чтении закон о референдуме;

не успели провести амнистию капиталов.

Арахамия считает, что уже в начале следующего года Рада реализует намеченные планы.

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"Думаю, что за первый квартал мы попытаемся это догнать. И надеюсь, что программу на следующий год даже перевыполним, чтобы догнать хвост 2020-го", – добавил нардеп.

Как сообщали новости "Сегодня", спикер парламента Дмитрий Разумков рассказывал, как искоренить в Раде зарплаты в конвертах. Он считает, что зарплата депутатов должна быть выше, но стыдно просить повышения.

Также смотрите в сюжете о том, что помощникам депутатов "под елку" дадут 13-ю зарплату:

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