"Антисемитизм – это яд": Зеленский прокомментировал ситуацию с хасидами в Умани

Пока для хасидов готовят "карантинные правила" к празднованию Рош ха-Шана в Умани, президент Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы израильтяне свободно посещали Украину, осудил любые проявления антисемитизма и пообещал защитить паломников.

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Об этом он сказал в интервью The Jerusalem Post, передает ОПУ.

Он напомнил, что в связи с пандемией во всех странах мира вводятся ограничения, но Украина постарается встретить гостей в лучших возможных условиях.

"К сожалению, в этом году в результате пандемии COVID-19 нам по обращению Израиля пришлось применять строгую политику по защите безопасности как граждан Украины, так и наших посетителей со всего мира. Мне очень жаль, что это привело к неприятным последствиям для паломников. Нам всем нужно иметь терпение и терпимость в эти странные времена. Мы все приспосабливаемся к новым способам делать то, чего раньше никогда не приходилось делать", – сказал Зеленский и подчеркнул, что защита здоровья иностранных гостей и украинских граждан остается главным приоритетом во времена пандемии.

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В то же время президент дал понять, что хасидам и паломникам из других стран всегда рады в Умани, несмотря на коронавирусные ограничения.

Говоря о недавних стычках жителей Умани с хасидами, глава государства заверил, что осуществляется тесное сотрудничество и координация с местными властями и представителями еврейской общины в Украине и Умани для защиты паломников.

"Мы решительно осуждаем любые антисемитские нападения. Антисемитизм – это яд, которому нет места в Украине. И в этом случае мы столкнулись со многими дезинформационными кампаниями. Мы реагируем на каждый возможный случай проявления агрессии на антисемитическом фоне. Между тем, согласно опросу исследовательского центра Pew в 2018 году, Украина является страной в Восточной Европе с наименьшим показателем антисемитизма. Это обнадеживает, но, очевидно, всегда нужно делать больше, и мы должны и будем оставаться чрезвычайно бдительными", – резюмировал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", хасиды еще в конце августа стали прибывать в Украину для празднования Рош ха-Шана – европейского Нового года. Однако не все было гладко: из-за карантинных ограничений въезда в Украину их не пропускали и приходилось даже спать на полу в аэропорту. Но самое "интересное" началось в Умани, когда хасиды устроили там ночной "штурм".

Видео: Telegram-канал PavlovskyNEWS

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