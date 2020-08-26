Американский эксперт рассказал, как ФСБ проникает в ключевые учреждения Беларуси

Несмотря на многотысячные акции протеста в Беларуси и регулярные созвоны президента Александра Лукашенко с российским коллегой, Владимиру Путину невыгодно вмешиваться в дела соседей военным путем, открыто вводя войска или предоставляя режиму Лукашенко своих силовиков для подавления протестов, чтобы не потерять лояльное к нему отношение белорусов. Об этом бывший замминистра обороны США Майк Карпентер рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

Реклама

По словам военного эксперта, ФСБ РФ направляет в Беларусь своих политтехнологов и советников, чтобы проникнуть в ключевые белорусские учреждения, такие как КГБ.

"Не думаю, что Кремль будет использовать открытую военную силу. Нам следует уделять больше внимания тайным специалистам российской разведки, которые активно работают над подавлением и демобилизацией продемократического движения. Это не маленькие "зеленые человечки" в униформе – это люди в тени. Вот почему США и ЕС должны оказывать максимальную поддержку белорусскому гражданскому обществу и независимым СМИ, вводя жесткие санкции и замораживая активы как в отношении представителей высшего, так и среднего звена режима, которые участвуют в репрессиях. Но я не верю в санкции против белорусской экономики, это больше навредит людям, чем режиму", – заметил эксперт.

Напомним, пользователи соцсетей сообщали, что автозаки ОМОНа Росгвардии были замечены по направлению к границе с Беларусью.

Также писалось, что Литва предупредила: "военная помощь" Путина станет вторжением в Беларусь.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Беларусь стала новой угрозой для НАТО: США укрепляют свои позиции в Украине".

Видео: Пул Первого/Telegram

Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама