Алиев заявил, что армия Азербайджана полностью перекрыла границу Карабаха с Ираном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия полностью перекрыла границу Нагорного Карабаха с Ираном, после того, как населенный населенный пункт Агбенд перешел под ее контроль.
Об этом глава государства сообщает в своем микроблоге в Twitter.
По его словам, военные взяли под контроль еще 21 населенный пункт:
в Физулинском районе
- села Моллавели, Юхары Рефидинли, Ашагы Рефидинли
в Джебраильском районе
- села Сирик, Шихлар, Масталыбейли, Дерзили
в Зангиланском районе
- села Тири, Эмирханлы, Гаргулу, Бартаз, Деллекли и поселок Агбенд.
Кроме того, были "освобождены" села Коллугышлаг, Малаткешин, Кенд Зангилан, Генлик, Велигулубейли, Гарадере, Чопедере и Татар.
Напомним, 21 октября Алиев заявил, что Баку взял под контроль еще два десятка населенных пунктов в Карабахе, после чего число "освобожденных" городов и сел превысило 120.
По состоянию на 22 октября число таких населенных пунктов достигло 150.
Также сообщалось, что Алиев назвал Еревану условие прекращения военных действий в Карабахе.
А тем временем смотрите видео из подконтрольного Баку села Чаракан Джебраильского района:
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