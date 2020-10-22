Алиев заявил, что армия Азербайджана полностью перекрыла границу Карабаха с Ираном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия полностью перекрыла границу Нагорного Карабаха с Ираном, после того, как населенный населенный пункт Агбенд перешел под ее контроль.

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Об этом глава государства сообщает в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, военные взяли под контроль еще 21 населенный пункт:

в Физулинском районе

села Моллавели, Юхары Рефидинли, Ашагы Рефидинли

в Джебраильском районе

села Сирик, Шихлар, Масталыбейли, Дерзили

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в Зангиланском районе

села Тири, Эмирханлы, Гаргулу, Бартаз, Деллекли и поселок Агбенд.

Кроме того, были "освобождены" села Коллугышлаг, Малаткешин, Кенд Зангилан, Генлик, Велигулубейли, Гарадере, Чопедере и Татар.

Напомним, 21 октября Алиев заявил, что Баку взял под контроль еще два десятка населенных пунктов в Карабахе, после чего число "освобожденных" городов и сел превысило 120.

По состоянию на 22 октября число таких населенных пунктов достигло 150.

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Также сообщалось, что Алиев назвал Еревану условие прекращения военных действий в Карабахе.

А тем временем смотрите видео из подконтрольного Баку села Чаракан Джебраильского района:

Военные Азербайджана вошли в село Чаракан Джебраильского района. Источник: mod.gov.az

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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