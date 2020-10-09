Алиев дал Еревану "последний шанс" мирно уйти из Карабаха и назвал потери армян

Баку действует в рамках закона и не претендует на чьи-либо земли, заявил президент

Азербайджан дает Армении "последний шанс" вернуть мирным путем оккупированные территории Нагорного Карабаха, в противном случае Баку сделает это силой.

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Об этом заявил в обращении к нации президент Ильхам Алиев.

"Мы вернем наши земли либо мирным, либо военным путем. Вернем однозначно. Мы хотим сделать это мирным путем и даем Армении последний шанс. <...> Мы не хотим, чтобы проливалась кровь, мы хотим свои земли", – сказал он.

Алиев подчеркнул, что Баку действует в рамках закона, не претендует на чьи-либо земли, но и свои никому не отдаст. Он добавил, что Армении следует принять базовые принципы урегулирования нагорнокарабахского конфликта и уйти с захваченных азербайджанских территорий.

"Единственный путь их спасения – уйти с наших территорий. Мы неоднократно предлагали [Еревану] выполнить резолюции Совета Безопасности ООН. Заявляли, что Азербайджан не будет мириться со сложившейся ситуацией", – сказал он.

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Глава государства подчеркнул, что сегодня бои идут вдоль всей линии фронта. "На всех направлениях Азербайджан укрепляет свои позиции. Мы принуждаем агрессора к миру. В этом главная цель операции", – отметил он.

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В качестве серьезности намерений, Алиев обнародовал список военной техники Армении, уничтоженной азербайджанской армией и захваченной в качестве трофея. По его словам, уничтожены:

16 командных пунктов;

196 танков;

38 РСЗО БМ-21 "Град";

одна РСЗО 9К57 "Ураган";

10 самоходных артиллерийских установок (8 "Акаций", 2 "Гвоздики");

36 БМП;

24 артиллерийские батареи;

два средства РЭБ или противовоздушной обороны;

две пусковые установки комплекса С-300;

25 зенитно-ракетных комплексов "Оса";

два зенитно-ракетных комплекса "Куб";

четыре средства радиоэлектронной борьбы "Репеллент";

136 гаубиц;

56 минометов;

одна огнеметная система ТОС-1А;

две радиолокационные станции;

одна антенна "Кольчуга".

Он добавил, что в качестве трофея было захвачено 18 танков, четыре гаубицы, 22 БМП, 12 минометов, четыре машины УАЗ, один экскаватор, 27 комплексов "Игла", один грузовик ЗиЛ, девять ГАЗов.

Напомним, премьер Никол Пашинян заявил на встрече стран-членов Евразийского экономического союза в Ереване, что Армения готова вернуться к мирным переговорам по Нагорному Карабаху.

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Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов остановить боевые действия в Нагорном Карабахе только, если армия Армении уйдет из региона.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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