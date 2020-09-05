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Активизировались российские учения на Балтике: Эстония обеспокоена

5 сентября, 03:34

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Россия в учениях использует три больших десантных корабля

Проводимые российские военные учения, которые эксперты уже назвали демонстрацией силы Украине и Европе, вызывают беспокойство в Эстонии.

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Об этом пишет "Интерфакс".

"Российские учения продолжаются. И в нашем регионе, и вот осенью пройдут масштабные учения "Кавказ", где примут участие 150 000 военных. Часть учений "Кавказ" затрагивает и наш Западный округ и войска Западного округа. Войска этого округа передислоцированы на юг для участия в учениях "Кавказ", – сказал глава Минобороны Эстонии.

Луйк также заявил, что активизировались российские морские учения в Балтийском море.

"Больше всего тревогу вызывает то, что Россия в учениях использует три больших десантных корабля, которые способны доставить целый десантный батальон туда, куда Россия захочет. Поэтому перемещение таких кораблей в Балтийском море вызывает большую тревогу", – отметил министр.

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По его словам, самолеты НАТО постоянно поднимаются на перехват российских военных самолетов, потому что они летают без летного плана и включенного транспондера, из-за чего гражданские радары их не видят.

В связи с активностью российских военных, сообщил Луйк, Эстония планирует закупить морские радары, средства связи и даже мины.

Как сообщали новости "Сегодня", министр обороны Андрей Таран заявлял, что Украина готовит мощный ответ на возможную российскую угрозу. Он отметил, что сейчас Россия не ведет подготовку к вторжению в Украину, но в сентябре под Крымом будет много украинских войск.

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Россия Эстония учения

Источник: Интерфакс

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