"Агрессивные, разноплановые действия": финальный доклад о вмешательстве России в выборы в США

В Сенате Соединенных Штатов во вторник, 18 августа, была представлена финальная, пятая версия доклада о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Комитет по разведке Сената постановил, что контакты главы кампании действующего президента Дональда Трампа со связанными с Кремлем лицами составляли "серьезную контрразведывательной угрозу".

Авторы доклада также считают, что президент России Владимир Путин приказал взломать данные Демократической партии и организовать утечку информации, чтобы навредить их кандидатке Хиллари Клинтон в ее борьбе за президентский пост.

Кроме того, Россию признал причастной к "агрессивным, разноплановым действиям, направленным на влияние, или попытки влиять на результаты президентских выборов 2016 года".

"Намерением Москвы было навредить кампании Клинтон, очернить ее потенциальную президентскую администрацию и помочь кампании Трампа после того, как Трамп стал вероятным кандидатом от республиканцев, помешать демократическому процессу в США", – говорится в докладе.

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Ключовую роль в попытках России повлиять на выборы комитет отвел сайту WikiLeaks Джулиана Ассанжа – его администраторов подозревают в том, что они знали, что помогают Москве.

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"Персонал кампании Трампа пытался получить предварительные сообщения о публикации на WikiLeaks и создавал стратегии рассылок сообщений, чтобы популяризировать и распространять материалы незадолго до или после их обнародования, а также поощрял дальнейшие утечки", – говорится в документе.

В то же время к окончательному решению, позволяют ли имеющиеся доказательства утверждать, что кампания Трампа координировалась или была в сговоре с Россией, комитет не пришел.

Отметим, спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. Американский президент неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании.

Напомним, в мае Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал 57 стенограмм свидетельских показаний и сопроводительных документов, касающихся вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года.

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