"Адище" и угроза международного скандала: в Раде отреагировали на решение КСУ о декларациях

Решение Конституционного суда Украины об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса ("Декларирование недостоверной информации"), а также некоторых полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, чем фактически отменено наказание за незаконное обогащение, вызвало бурную реакцию депутатов Верховной Рады и бывших народных избранников.

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Так, представитель Верховной Рады в Конституционном суде, замглавы Комитета по вопросам правовой политики Рады Ольга Совгиря заявила, что Украина рискует быть втянутой в грандиозный международный скандал, ведь решение принято с вопиющими процессуальными нарушениями.

А представитель президента в КСУ Федор Вениславский, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в комментарии РБК-Украина заявил, что это решение КСУ угрожает евроинтеграции страны.

"Если действия КСУ будут продолжаться в том же русле, то нельзя исключать негативных последствий", – заявил он, комментируя возможную угрозу от решений суда для евроинтеграции Украины и для безвизового режима в частности. При этом Вениславский подчеркнул, что по имеющейся у него информации, сегодня КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, но не за незаконное обогащение.

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Замглавы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, глава подкомитета введения ценностей и стандартов НАТО, международного военного сотрудничества и миротворчества, "слуга народа" Марьяна Безуглая обратила внимание, что независимый институт власти, которым является Конституционный суд, заблокировал уже много изменений.

Председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики, нардеп от "Слуги народа" Анастасия Радина заявила Telegram-каналу PavlovskyNews, что не готова комментировать информацию о решении КС об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса о недостоверном декларировании и резонно предложила дождаться официальной информации.

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Экс-нардеп Борислав Береза возмущен отменой статьи:

"Это значит, что если чиновник, депутат, любой министр или президент что-то не внесут в электронную декларацию или занизят стоимость, то им за это ничего не будет. Ведь статью отменили. И это фактически обнуляет борьбу с коррупцией в Украине, легализуя все активы, которые ранее чиновники не могли объяснить. В общем, бери взятки, грабь и насилуй гусей – Конституционный суд разрешил. И это адище!" – пишет он.

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По мнению "слуги народа" Максима Бужанского, главным выгодоприобретателем принятого КСУ решения станет бывший нардеп от "Голоса" Святослав Вакарчук, который "снова может петь за кеш для российских олигархов, не отражая доходы в своей декларации".

Напомним, в декабре 2019 года Вакарчук попал в скандал, когда стало известно, что онвыступал в Минске на корпоративе компании Wargaming и артисту якобы заплатили 100 тысяч евро, которые он не задекларировал.

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