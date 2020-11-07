"Абсолютный терроризм": Зеленский отреагировал на "криворожского потрошителя"

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в Кривом Роге, назвав сегодняшнее нападение "проявлением абсолютного терроризма". Он также призвал полицию сделать все, чтобы улицы стали более безопасными.

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Об этом говорится в заявлении президента в Telegram.

"Мои искренние соболезнования семьям погибших земляков, и обязательно желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим!" - заявил Зеленский.

"Крайне ужасные новости из моего родного Кривого Рога. Невыразимая боль, грусть, отчаяние, страдания. Двое убитых, есть раненые, среди них – ребенок. Это же хроника одного мирного дня в одном мирном городе. Мир точно сходит с ума!" – также написал президент.

Он добавил, что к таким происшествиям нельзя привыкнуть и следует "об этом говорить откровенно".

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"К сожалению, в любой стране есть отбросы, которые могут просто взять и унести жизни обычных людей в выходной день на улице города. По любым абстрактным причинам принести трагедию сразу во многие семьи. Мы должны об этом говорить откровенно и должны это остановить", – добавил Зеленский.

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Он также считает сегодняшние события в Кривом Роге проявлением терроризма, а тех кто такое совершает "выродками рода человеческого".

"Не сомневаюсь, что сегодняшние события в Кривом Роге является проявлением абсолютного терроризма – по смыслу, по сути, по результатам, по ужасом, который пришел в наши дома. Даже если по Уголовному кодексу этот конкретное преступление, которое произошло сегодня, будет расценено иначе. Но именно так – это терроризм, варварский способ запугать людей. Поэтому никакого оправдания и никакого снисхождения к выродкам рода человеческого", – написал президент.

Зеленский подчеркнул, что силовики должны сделать все, чтобы улицы украинских городов стали более безопасными и что на подобные преступления следует реагировать жестко и сразу, "как только появляется хотя бы малейшее подозрение, что возможное нападение".

Он также выразил надежду на быстрое расследование и справедливый приговор напавшему на людей в Кривом Роге и поблагодарил патрульных за его задержание.

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