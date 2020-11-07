Українська
$ 28,36
33,58
  1. Новости политики

"Абсолютный терроризм": Зеленский отреагировал на "криворожского потрошителя"

7 ноября, 23:28

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент призвал полицию жестко реагировать на подобные преступления

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в Кривом Роге, назвав сегодняшнее нападение "проявлением абсолютного терроризма". Он также призвал полицию сделать все, чтобы улицы стали более безопасными.

Реклама

Об этом говорится в заявлении президента в Telegram.

"Мои искренние соболезнования семьям погибших земляков, и обязательно желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим!" - заявил Зеленский.

"Крайне ужасные новости из моего родного Кривого Рога. Невыразимая боль, грусть, отчаяние, страдания. Двое убитых, есть раненые, среди них – ребенок. Это же хроника одного мирного дня в одном мирном городе. Мир точно сходит с ума!" – также написал президент.

Он добавил, что к таким происшествиям нельзя привыкнуть и следует "об этом говорить откровенно".

Реклама

"К сожалению, в любой стране есть отбросы, которые могут просто взять и унести жизни обычных людей в выходной день на улице города. По любым абстрактным причинам принести трагедию сразу во многие семьи. Мы должны об этом говорить откровенно и должны это остановить", – добавил Зеленский.

В тренде
Зеленский намерен возобновить контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях

Он также считает сегодняшние события в Кривом Роге проявлением терроризма, а тех кто такое совершает "выродками рода человеческого".

"Не сомневаюсь, что сегодняшние события в Кривом Роге является проявлением абсолютного терроризма – по смыслу, по сути, по результатам, по ужасом, который пришел в наши дома. Даже если по Уголовному кодексу этот конкретное преступление, которое произошло сегодня, будет расценено иначе. Но именно так – это терроризм, варварский способ запугать людей. Поэтому никакого оправдания и никакого снисхождения к выродкам рода человеческого", – написал президент.

Зеленский подчеркнул, что силовики должны сделать все, чтобы улицы украинских городов стали более безопасными и что на подобные преступления следует реагировать жестко и сразу, "как только появляется хотя бы малейшее подозрение, что возможное нападение".

Он также выразил надежду на быстрое расследование и справедливый приговор напавшему на людей в Кривом Роге и поблагодарил патрульных за его задержание.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
На выборах в США победил демократ Джо Байден
На выборах в США победил демократ Джо БайденСША
Рада ввела штрафы за неношение масок: сколько заплатят нарушители
Рада ввела штрафы за неношение масок: сколько заплатят нарушителиПолитика
Сегодня в
Сегодня в "Свободе слова Савика Шустера": выборы по-американски, локдаун по-украинскиПолитика
"Все кончено": советники не верят в победу Трампа и уходят из Белого домаСША
Бывший министр обвинил правительство Украины в смерти 16 тысяч граждан от COVID-19
Бывший министр обвинил правительство Украины в смерти 16 тысяч граждан от COVID-19Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять