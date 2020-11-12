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А вдруг он на отдыхе? Журналисты пытались ворваться к Зеленскому в "Феофанию"

12 ноября, 19:34

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пресс-секретарь Зеленского рассказала, какие фейки писали СМИ

Болезнь COVID-19 у президента Владимира Зеленского стала "мощным источником для фейков". Некоторые журналисты даже пытались проникнуть в больницу "Феофания", чтобы проверить, действительно ли он болеет, а не отдыхает где-то в другом месте.

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Об этом пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала на своей странице в Instagram.

По ее словам, фейки начали распространять не только о президенте, а и о ней. Так, она описала, как в течении дня распространялись ложные данные.

"6:30:Проснулась "больной коронавирусной инфекцией". При том, что мой тест в субботу был отрицательным, а ни один журналист даже не спросил для проверки информации. Примерно 9:00: информация о моей "несуществующей болезни" прошла даже на больших национальных телеканалах", - написала она.

Затем СМИ сообщили, что Владимир Зеленский в больнице. Некоторые сайты трактовали это как ухудшение его состояния, хотя это была ложь. Мендель отметила, что и в президента, и в руководителя его Офиса симптомы легкие, а в больницу он переехал еще во вторник, 10 ноября.

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"Где-то после 10: посыпались обвинения, что Президент занимает чье-то место в больнице. При том, что решение переехать в больницу Президент принял, чтобы не тратить бюджетные средства на переформатирование дома для работы дистанционно и не отвлекать от работы медиков. А лечение Президента предусмотрено в этой больнице протоколом", - добавила она.

Уже после обеда стало известно, что некоторые журналисты пытались прорваться в больницу, чтобы выяснить, правда ли, что "под предлогом болезни президент и руководитель Офиса отправились на отдых".

Напомним, ранее Зеленский раскритиковал оппонентов, отметив, что коронавирус не может быть причиной для радости.

Видео: Сегодня

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журналисты феофания Владимир Зеленский коронавирус
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