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А почему не врачам? Помощникам депутатов "под елку" дадут 13-ю зарплату

11 декабря, 12:03

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Парламент за год сэкономил больше 100 миллионов гривен и 27 миллионов решил отдать помощникам депутатов

Помощниками народных депутатов вдвое увеличили зарплату в декабре. Это удалось сделать благодаря экономии средств на обеспечении работы Верховной Рады. Корреспонденты "Сегодня" узнавали, почему сэкономленные деньги не отдали, например, медикам, в чем заключается работа помощников народных избранников и сколько они получают на руки.

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Тринадцатую зарплату "под елку" получат не все помощники народных депутатов, а только те, кто работает на платной основе – таких в Раде аж 900.

"Этого не было, это беспрецедентное решение", – говорит бывший помощник народного депутата Александр Бабак.

Он работал в парламенте 17 лет, помогал и консультировал нардепов и бесплатно, и за деньги, но 13-й зарплаты никогда не получал. По его словам, на 10-13 тысяч гривен можно было прожить, но скромно.

Видео: Сегодня

Стоит отметить, что депутат может и сам по себе работать, может и нанять себе до 30 помощников. Обязанности у помощника разные: от мелких секретарских поручений до написания законопроектов. Ежемесячно на зарплату своим помощникам один нардеп получает 42 тыс. гривен и уже сам определяет, сколько кому платить.

"Он может одному выдать, может двум, пятерым. Это зависит от депутата", – рассказал народный депутат Павел Фролов.

В течение 2020 года удалось сэкономить 27 миллионов гривен и их решили отдать на 13-ю зарплату помощникам. "Сегодня" решили подсчитать, какую надбавку могли бы получить, скажем, врачи-специалисты. 96 тысячам медиков могло бы перепасть по 278 грн, но это длительная процедура и решили не перенаправлять им средства.

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В целом за год Рада сэкономила 111 млн. Остальные 84 млн вернутся в госбюджет, где они "растворяться" на зарплаты, пенсии, надбавки т.д.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что считает нынешние зарплаты депутатов адекватными. Хотя сами народные избранники не раз жаловались на зарплаты в районе 35-40 тысяч.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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Верховная Рада депутаты зарплаты помощники

Источник: Сегодня

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