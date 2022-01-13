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А где же правда? Разумков раскрыл трагическую тайну смерти влиятельного отца

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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13 января, 05:15
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Народный депутат рассказал о том, что не собирался повторять политический путь отца
Сын не собирался идти по стопам отца, но судьба распорядилась иначе / Коллаж "Сегодня"
Сын не собирался идти по стопам отца, но судьба распорядилась иначе / Коллаж "Сегодня"

Для бывшего спикера Верховной Рады народного депутата Дмитрия Разумкова смерть отца в 1999 году Александра Разумкова остается загадкой. По его мнению, смерть известного украинского политика из команды Леонида Кучмы была обусловлена не только тяжелым заболеванием, но и определенными загадочными обстоятельствами.

Об этом политик рассказал во время программы "Время Голованова" на телеканале Украина 24".

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Воспоминания

"Было много вещей, которые на это повлияли. Я глубоко убежден, что были вещи, указывающие на то, что его забрала украинская политика. Я исхожу из того, что я слышу от его друзей, от тех, с кем он работал, кто у него был руководителем, как он попал в большую политику. На самом деле наши пути во многих аспектах схожи. Он также попал в штаб Леонида Даниловича (Кучмы – Ред.) в 1994 году, и избирательная кампания подняла многих на политический Олимп. Кто-то смог противостоять всем тем искушениям, которые были и существуют в украинской политике сегодня, кто-то – нет, поэтому я думаю, что он прожил, к сожалению, очень короткий, но успешный путь. Я думаю, что его украинской политике на протяжении многих лет не хватало. Будет не до конца корректно с моей стороны говорить, так как это мой отец, это близкий мне человек, и ты всегда на близких смотришь немного с идеалистической точки зрения, но я об этом слышал от тех, кто занимался политикой, кто занимается сегодня политикой. На протяжении многих лет я слышал – если бы был Разумков, было бы иначе", – отметил Дмитрий Разумков.

Дмитрий Разумков также рассказал, что его отец имел достаточно влияния, чтобы позвонить в Москву для решения какой-либо проблемы.

"Я не присутствовал при этих разговорах, но думаю, что да. Тогда была другая Россия, другая политическая элита, другие люди во властных кабинетах как Украины, так и России. Действительно, это был один из его ключевых векторов, на котором он был успешным. Его слову верили как в Украине, так и за ее пределами", – сказал он.

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Умер Александр Васильевич Разумков 29 октября 1999 года после онкологического заболевания.

" Это было онкозаболевание, но совокупных вещей, которые были с этим связаны, было слишком много, которые не вкладываются в стандартное ход событий. Я, например, убежден, что это произошло не просто так, и не только благодаря состоянию здоровья", – рассказал во время эфира Дмитрий Разумков.

Планы после смерти отца

В то трагическое для семьи время Дмитрий Александрович был подростком и не собирался заниматься политикой.

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Отец Разумков с сыном / Фото из Интернета
Отец Разумков с сыном / Фото из Интернета

"Ему было ровно 40 лет, когда его не стало. У меня 8 октября день рождения, его не стало 29 октября в День комсомола. Он много лет отдал комсомолу... Когда его не стало, я был уверен, что не стану политиком. Тогда я был уверен, что я не буду заниматься политикой. Но я тот яркий пример – если ты не идешь в политику, она приходит к тебе", – отметил бывший спикер.

Мать Дмитрия – народная артистка Украины, актриса Национального театра русской драмы им. Леси Украинки Наталья Кудря. Она, как и Александр – родом из Бердичева. Здесь провел большую часть своего детства Дмитрий, так как в то время с согласия родителей его взяли на воспитание бабушка с дедушкой.

Разумков-старший

  • Общеизвестно, что Александр Разумков после окончания в 1981 году университета работал в Днепропетровском областном комитете ЛКСМУ и ЦК ЛКСМУ, где занимал должность заведующего идеологического отдела.
  • Затем в 1990-1994 годах заведовал секретариатом комиссии Верховной Рады Украины по делам молодежи.
  • Также он был первым помощником второго президента Украины Леонида Кучмы, руководителем группы помощников и референтов президента.
  • Разумков-старший подал в отставку в конце декабря 1995 года из-за конфликта с Главой Администрации президента Дмитрием Табачником.
  • С 1995 по 1997 годы работал председателем совета экспертов неправительственной аналитической организации – Украинского центра экономических и политических исследований.
  • В феврале 1996 года вошел в члены политисполкома и политсовета новой Народно-демократической партии, которую возглавил Анатолий Матвиенко.
  • Затем занимал должность заместителя секретаря СНБО, руководил украинской частью стратегической группы по украинско-российским отношениям, возглавлял Украинский центр экономических и политических исследований.

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