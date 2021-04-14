Семь лет войне на Донбассе – истории украинских граждан, оказавшихся "за поребриком"

В седьмую годовщину войны жители оккупированных территорий откровенно рассказали нам, какими были для них эти годы и почему они продолжают уезжать с Донбасса

Сегодня – 7 лет со дня начала войны на Донбассе. 14 апреля 2014 года в Украине было объявлено начало антитеррористической операции. Накануне соответствующий указ был подписан на то время и.о.президента Александром Турчиновым, а 14 апреля документ был опубликован на сайте и.о. главы государства.

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Фото из открытых источников

В очередную годовщину конфликта, когда на Донбассе новое обострение, мы пообщались с жителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Мы спросили их, что для каждого из них – эти 7 лет.

Выживали в коридоре

Большинство дончан и жителей пригорода середину весны 2014 года вспоминают как время, когда жизнь висела на волоске. Впрочем, мало что изменилось и за прошедшие 7 лет.

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Последствия обстрелов Донецка / Фото: AFP

"Для меня и моей семьи прошедшие 7 лет – это постоянные мысли о том, как выжить. Еще не было ни дня, чтобы я об этом не думала. В 2014-м и 2015-м нам пришлось ютиться на полу в узком коридоре нашей квартиры. Это была единственная комната без окон и где можно было не бояться прямого попадания снарядов или осколков", – говорит дончанка Александра М.

Считали игрой с возможностью нажать на паузу

Когда начался конфликт, у многих теплилась надежда, что все это – ненадолго. Что-то вроде игры.

- "Чем для меня были эти 7 лет войны? Ровно 7 лет ожидания, что вот-вот все плохое закончится. Как и каждая нормальная семья дончан, мы ждали, что вот-вот все прекратится. Вспоминаю начало и середину апреля 2014 года. Тогда все эти захваты зданий в городе не воспринимал серьезно. И мы, и соседи, и многие другие верили, что к майским праздникам ситуация прийдет в норму", – рассказала нам дончанка Марина К.

По ее словам, в то время даже приводился аргумент, мол, начнется сезон отпусков и все утихнет. Многие и правда в это верили.

"Очень запомнился момент, когда в центре города в здания летели "коктейли Молотова", а в это время на набережной спокойно прогуливались мамочки с колясками, – продолжает Марина. – Так вот, у тех, кто спускался из центра города, спрашивали, мол, ну как там, не успокоились еще? Было ощущение какой-то компьютерной игры, которую можно в момент поставить на паузу. Но когда узнали о захвате Слявянска, то, конечно, поняли, что конфликт будет серьезным. И все же верили, что к зиме-2014 он завершится. Не суждено было… Затем предположили, что к весне 2015-го уж точно завершится… Не суждено. Так теперь и ждем каждый год".

Будто выбита земля из-под ног

В так называемых "ДНР" и "ЛНР" пропагандисты постоянно рассказывают про тяжелую экономическую ситуацию в Украине. Но местные жители признаются нам: положение на оккупированном Донбассе еще тяжелее.

"Для меня последние 7 лет – это то время, когда не покидало чувство, что из-под ног выбита земля. До войны я занимал должность замначальника участка на шахте, неплохо зарабатывал. В 2015 году попробовал с женой уехать на заработки в Россию. Отработал месяц под Курском на стройке, толком ничего не заплатили и сказали, мол, ты ничего никому не докажешь. На дорогу и аренду квартиры потратили с женой около 1 тыс. долларов и в итоге вернулись домой. Жаль денег, для Луганска это сейчас большие деньги. Больше никуда уезжать не будем. Перебиваюсь случайными заработками, подрабатываю на ремонтах, так и живем", – рассказал нам житель оккупированного Луганска Максим В.

7 лет жду встречи с нашими

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А некоторые из опрошенных нами жителей Донбасса говорят, что ощущают себя партизанами в подполье. И хотят вернуться домой.

С мирной территории на оккупированную часто запускают патриотические воздушные шары

"Чем сложнее здесь, в Донецке живется, тем сильнее ожидается тот день, когда наш город освободят от орков. Может, пафосно будет звучать, но я остаюсь здесь, чтобы, как говорится, было кому встречать украинскую армию с хлебом-солью. Когда это случится, то расплачусь и разрыдаюсь. И таких как я – здесь тысячичто, к сожалению, люди продолжают уезжать отсюда. Например, у моих знакомых дочь заканчивает школу и здесь они не видят ее будущего, сказали, что в поисках лучшей жизни поедут на мирную территорию. И таких здесь тоже тысячи...", – говорит дончанка Кристина Ф.

Украинское ненавидят, но без украинского не могут

Спустя 7 лет в Донецке говорят о парадоксальной ситуации. Российских товаров достаточно, но без украинских все равно не обойтись.

"В 2015-2016 в пригороде Донецка, например, Макеевке, был дефицит лекарств в аптеках. Сейчас его нет, на полках есть достаточно медикаментов, хоть и, как говорится, по тройной цене. В то время, как на Донбассе некоторые нетерпимо относятся ко всему украинскому, в аптеках только и слышны запросы на украинские медикаменты. Российским не доверяют. Есть мнение, что из России к нам идут поддельные лекарства. Другими словами, если удалось купить украинские лекарства, то можно считать, что тебе повезло. На собственном примере знаю, что когда заболел желудок, то российская таблетка не помогла, выручила лишь привезенная с Украины", – говорит дончанка Елена В.

Согласно открытым данным, на начало 2021 года по разным оценкам на Донбассе погибли от 42 тыс. до 44 тыс. человек.

Напомним, ранее сообщалось, что несмотря на обострение ситуации, Украина намерена решить военный конфликт политико-дипломатическим путем.

Также стало известно о новых потерях в рядах защитников Украины. Подробности – в сюжете.

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