47 стран ООН признали Россию агрессором, а не посредником конфликта на Донбассе

В ООН 47 стран признали Россию стороной конфликта на Донбассе, а не посредником.

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С таким совместным заявлением страны выступили по случаю седьмой годовщины принятия Генеральной Ассамблеей резолюции "Территориальная целостность Украины", говорится на сайте МИД Украины.

"Мы также решительно осуждаем продолжение Россией дестабилизации ситуации в Украине, особенно действия России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которое свидетельствуют о пренебрежении им ее обязательствами, взятыми согласно минским договоренностям", – говорится в заявлении.

В ООН призвали Россию в срочном порядке прекратить оккупацию Крыма.

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"Несмотря на четкие требования Генеральной Ассамблеи, Российская Федерация не прекратила временную оккупацию Крыма. Напротив, он продолжает вопиющие нарушения и нарушения прав человека, а также наращивание военной мощи на полуострове", – добавили в заявлении.

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Ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что выполнение Минских договоренностей о всеобъемлющей тишине ставятся под угрозу, ведь есть серьезное нарушение – использовано оружие, запрещенное минскими договоренностями.

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