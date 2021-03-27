Українська
$ 27,97
33,03
  1. Новости политики

47 стран ООН признали Россию агрессором, а не посредником конфликта на Донбассе

27 марта, 00:18

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

РФ призвали немедленно прекратить оккупацию Крыма

В ООН 47 стран признали Россию стороной конфликта на Донбассе, а не посредником.

Реклама

С таким совместным заявлением страны выступили по случаю седьмой годовщины принятия Генеральной Ассамблеей резолюции "Территориальная целостность Украины", говорится на сайте МИД Украины.

"Мы также решительно осуждаем продолжение Россией дестабилизации ситуации в Украине, особенно действия России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которое свидетельствуют о пренебрежении им ее обязательствами, взятыми согласно минским договоренностям", – говорится в заявлении.

В ООН призвали Россию в срочном порядке прекратить оккупацию Крыма.

В тренде
Санкции Украины против российских СМИ: Захарова закатила истерику

"Несмотря на четкие требования Генеральной Ассамблеи, Российская Федерация не прекратила временную оккупацию Крыма. Напротив, он продолжает вопиющие нарушения и нарушения прав человека, а также наращивание военной мощи на полуострове", – добавили в заявлении.

Реклама

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что выполнение Минских договоренностей о всеобъемлющей тишине ставятся под угрозу, ведь есть серьезное нарушение – использовано оружие, запрещенное минскими договоренностями.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия МИД Донбасс ООН
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Поставка вакцины CoviShield в Украину
Поставка вакцины CoviShield в Украину "на паузе"Власть
Украина не откажется от вакцины CoviShield из-за задержки поставок – Степанов
Украина не откажется от вакцины CoviShield из-за задержки поставок – СтепановВласть
Уклонился от налогов на 97 млн грн: нардепу Мялику вручили подозрение
Уклонился от налогов на 97 млн грн: нардепу Мялику вручили подозрениеВласть
Санкции Украины против российских СМИ: Захарова закатила истерику
Санкции Украины против российских СМИ: Захарова закатила истерикуВласть
В организации Медведчука прошли обыски: помогали оккупантам в Крыму
В организации Медведчука прошли обыски: помогали оккупантам в КрымуВласть
Смерть четырех военных на Донбассе: Зеленский переговорит с лидерам
Смерть четырех военных на Донбассе: Зеленский переговорит с лидерам "нормандской четверки"Власть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять