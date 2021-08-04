Пока, Уинфри и Клуни: Обама отменил грандиозную островную вечеринку на свое 60-летие

Обама отменил масштабную вечеринку в честь своего 60-летия.

Бывший глава Соединенных Штатов Барак Обама планировал устроить масштабную вечеринку в честь своего 60-летия на острове Martha's Vineyard, куда были приглашены много знаменитостей. Однако теперь это событие отменяется в связи с обострением ситуации со штаммом "Дельта". Об этом сообщает New York Times.

"В связи с распространением штамма "Дельта" бывший президент и его супруга решили значительно сократить мероприятие, обойдясь лишь родственниками и близкими друзьями", – сообщила пресс-секретарь Обамы Ханна Хэнкинс.

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Известно, что мероприятие готовилось несколько месяцев, и многие поддерживали планы экс-президента – например, активистка Кэролайн Хантер заявила, что рада такому событию. Но в последний момент господин Обама объявил об отмене, и некоторые гости отказались посещать вечеринку еще заранее – среди таких глава администрации Белого дома Рональд А. Клейн.

Многие гости уже находились в пути на мероприятие, а некоторые собирались сдавать тесты на коронавирус, чтобы попасть в резиденцию Обамы.

На праздник были приглашены до 500 гостей, среди которых такие знаменитости, как Джордж Клуни, Опра Уинфри, Стивен Спилберг и многие другие. Также был приглашен нынешний президент США Джо Байден, однако он ранее заявил, что не сможет присутствовать на мероприятии, но обязательно поздравит своего коллегу.

Стоит отметить, что на месте проведения мероприятия в мерах безопасности должен был находиться так называемый "COVID-координатор".

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