40-50 смертей в день: Зеленский дал опасный прогноз по коронавирусу

В Украине число зараженных коронавирусом уже превысило 81 тысячу. Президент Владимир Зеленский рассказал о новой угрозе увеличения смертности от COVID-19.

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Об этом он говорил на традиционном совещании с членами правительства, передает ОПУ.

По его словам, если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более двух тысяч случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40-50 в день.

На совещании также отметили, что в Германии уже объявили вторую волну коронавируса, ее ожидают также в Польше, Франции и Нидерландах.

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"Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в "красной" зоне, а другие – в "зеленой", – сказал Владимир Зеленский.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно правительство поручило Минздраву, МВД и Минцифре разработать такую систему, которая позволит отслеживать контакты пациентов, у которых диагностировали COVID-19. Это должно позволить оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний. В свою очередь президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "мобилизоваться" для предотвращения второй волны коронавируса.

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