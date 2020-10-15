У Зеленского раскрыли все пять вопросов ко дню выборов

Власть хочет знать мнение украинцев о легализации каннабиса в медицинских целях

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, какие вопросы глава государства намерен задать украинцам по время опроса на местных выборах 25 октября.

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Об этом он рассказал в комментарии НВ.

1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

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4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелых больных?

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5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

При этом Подоляк добавил, что по пятому вопросу еще продолжаются обсуждения.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что у Зеленского объяснили первый вопрос на опросе 25 октября.

Также напомним, президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на местные выборы 25 октября и заявил о всеукраинском опросе в день выборов.

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Все подробности в спецтеме Всеукраинский опрос 25 октября

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