У Зеленского раскрыли все пять вопросов ко дню выборов

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, какие вопросы глава государства намерен задать украинцам по время опроса на местных выборах 25 октября.
Об этом он рассказал в комментарии НВ.
1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелых больных?
5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.
При этом Подоляк добавил, что по пятому вопросу еще продолжаются обсуждения.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что у Зеленского объяснили первый вопрос на опросе 25 октября.
Также напомним, президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на местные выборы 25 октября и заявил о всеукраинском опросе в день выборов.
Все подробности в спецтеме Всеукраинский опрос 25 октября
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