100 дней протестов в Беларуси. Как изменилась республика

Беларусы говорят, что у них все чаще говорят о гражданской войне, а бунтовать стали по-новому

Протестам в Беларуси исполнилось 100 дней. Местные жители и беларусские правозащитники рассказали нам, что именно изменилось за это время в стране, из-за чего усиливались и ослаблялись протесты, а также чего стоит ждать в ближайшем будущем.

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Напомним, массовые протесты начались 9 августа, после проведения президентских выборов. По данным ЦИК Беларуси, Александр Лукашенко набрал 80,23%, но тысячи беларусов с этим не согласились и вышли на улицы свергать президента.

Чем ознаменовались 100 дней протестов:

Были задержаны около 15 тыс. протестующих

Около 700 митингующих получили травмы различной степени

Погибли как минимум 6 человек

Пострадали около 150 силовиков

По решению властей в сентябре на выходных отключали интернет

С перебоями работало метро в Минске

В октябре люди старшего поколения начали закупать продукты первой необходимости, опасаясь гражданской войны

После запрета протестовать и выходить из вузов в учебное время, студенты устроили митинги в коридорах

В небольших городках протесты были подавлены с помощью перекрытия улиц

Сейчас протесты стали локальными – в каждом районе свой митинг

С чего все началось

Самые массовые протесты были в первые дни и спустя неделю после выборов – 9,10 и 16 августа. По разным данным тогда собралось около 400 тыс. – 500 тыс. человек. И в первую неделю протестов, и во вторую был самый жесткий разгон.

"Я сказал бы, что август был самым напряженным месяцем, ведь тогда на протестах погиб первый человек. В сентябре и октябре протесты тоже были, но милиция уже оказалась к ним готова и в своем большинстве они быстро подавлялись. Давайте вспомним, что уже в сентябре начали массово отключать интернет, применять тяжелую технику на улицах городов. Ближе к октябрю в небольших городах протесты подавлялись, как говорится, на корню", – рассказал в комментарии "Сегодня" один из украинцев, проживающий в Минске Михаил Л.

По его словам, обычной в пригороде Минска в октябре стала ситуация, когда на выходных просто-напросто милиция блокировала центральные улицы, не пуская туда прохожих.

В итоге, чтобы не подвергать себя опасности, многие прохожие аплодировали, а машины сигналили. Таким образом люди давали понять, что протест хоть и подавлен внешне, но он внутри у многих. Такое было и в августе, и в сентябре, и в октябре, и сейчас.

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В ноябре тоже был всплеск протестов, но он произошел из-за убийства минчанина Романа Бондаренко, который боролся с режимом Лукашенко.

"Мало того, его похороны стали больше протестом, чем похоронами. Сейчас, в ноябре, беларусы уже стали далеко не теми, какими были до 9 августа. Я знаю даже семьи, где появился раскол из-за политики, все чаще слышно словосочетание "гражданская война", – рассказал "Сегодня" минчанин Михаил Л.

При всем этом есть одно большое "Но". Народ возмущается, но протестовать выходят все меньше и меньше людей. Октябрьские забастовки ни к чему не привели. Единственный их итог – были уволены зачинщики.

Остаться в Беларуси без работы – это почти катастрофично. Кроме того, сейчас в ноябре, как и в августе, и в сентябре, и в октябре у протестов нет лидеров.

"Лидеры сделали правильно для себя, уехав за границу – иначе бы они сидели в тюрьме. Все идет к тому, что Лукашенко останется на все 5 лет. Теперь с каждым днем его сторонников появляется все больше. Принудительно или нет – вопрос отдельный. Многие люди разочаровались в борьбе и поняли что это лишь во вред себе", – рассказал минчанин Михаил Л.

В свою очередь эксперт Сергей Сыс из беларусской правозащитной группы "Вясна" в комментарии для сайта "Сегодня" так оценил ситуацию в стране

По пего словам, судя по объему репрессий нельзя сказать, что протест "сдувается" и идет на спад. За эти 100 дней несколько раз менялся формат акций.

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Например, вчера формат сновь стал новым – люди собирались локально, не объединяясь в большие колонны. Тем самым они парализовали работу силовиков.

Последние разъезжали маленькими группами и порой даже не выходили из микроавтобусов. Были случаи, когда протестующие их гоняли по улицам!

Протест не сдувается, сегодня по центральному проспекту прошел марш пенсионеров. Против 2,5 тыс. бабушек привезли около полутысячи силовиков. Это смешно, посмотрим, что будет дальше. Я бы не говорил, что протест сдувается, он видоизменяется. Посмотрим, что будет ближе к концу года", – говорит Сыс.

Пенсионеры протестуют группами

По его словам, по сравнению с октябрем, протестов студентов стало значительно меньше.

"В Минске есть несколько вызов, где регулярно устраиваются пикеты из 20-30 студентов, но не более. В регионах? Недавно был протест в Гродно и все. У наиболее активных юношей забирают отсрочку от армии. На полтора года забирают служить Родине", – сказал нам Сергей Сыс.

Напомним, ранее Александр Лукашенко обвинил Украину в причастности к протестам в Беларуси.

А Соединенные Штаты предупредили режим в Беларуси о необходимости немедленно остановить насилие, нарушение прав человека в республике и освободить задержанных активистов.

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Соответствующее заявление обнародовал на официальной Twitter-странице заместитель спикера Госдепартамента США Кейл Браун.

По его словам, более 100 дней власти Беларуси совершали длительные и грубые нарушения прав человека против белорусского народа.

В свою очередь министры иностранных дел Евросоюза договорились о новом пакете санкций против Беларуси. Он будет подготовлен в течение ближайших недель.

Видео: Радио Свобода

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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