Луценко намекнул, что у дела Медведчука нет перспектив – эксперты о том, что это значит

"Эффект бильярда" – это когда ударили по Медведчуку, но задели и Порошенко. А значит, Луценко тоже под угрозой. Поэтому он намекнул, что у дела Медведчука нет перспектив

Фото: Юрий Луценко / Facebook (архив)

Записи разговоров, которые фигурируют в уголовном производстве в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, были сделаны тайно одним из сотрудников Службы безопасности Украины с 2014 по 2019 год в личных интересах, спецслужбе и Генпрокуратуре о них не было известно. Об этом в эфире ТК "Прямой" заявил экс-генпрокурор Юрий Луценко, добавив, что этот сотрудник СБУ в настоящее время работает в Офисе президента и занимает высокую должность.

"Пленок разговоров Медведчука, которые сейчас фигурируют в эфире, во время моей каденции генпрокурора с 2016 по 2019 год не было", – подчеркнул Луценко. Он добавил, что его предшественнику Виталию Яреме (генпрокурор в 2014-2015 годах) также не было известно о пленках якобы разговоров Медведчука с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, как и руководству СБУ.

Сайт "Сегодня" пообщался с экспертами, чтобы выяснить, говорит ли Юрий Луценко правду. Зачем были опубликованы пленки Медведчука? И к каким последствиям этот скандал может привести?

Имеют ли пленки юридическую силу?

Адвокат Иван Либерман отмечает, что если правоохранительные органы или СБУ не открывали уголовного производства и не было решения суда, разрешающего прослушку, а Медведчука записывали по личной инициативе кого-то из сотрудников СБУ, то пленки не могут быть доказательством вины подозреваемого в суде.

"Согласно Уголовному кодексу, данные материалы можно подать в досудебное следствие лишь как документ, но в суде они не будут являться прямым доказательством", – говорит Либерман "Сегодня".

Могли ли записывать без ведома экс-генпрокурора?

Эксперт в сфере безопасности, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта рассказал "Сегодня", что технически сотрудники СБУ могли записывать Медведчука без ведома руководства.

"Теоретически сотрудник СБУ может организовать прослушку любого лица или убедить провайдера получить такой материал. Законом о негласных следственных действиях закреплена обязанность провайдеров обеспечить техническую возможность подключения органов, для этого ему лишь нужно показать документы, в связи с каким делом ведется прослушка. А документы можно имитировать", – объясняет Шабовта.

В то же время эксперт не исключает, что прослушка была организована по приказу руководства СБУ или генпрокурора.

"В таком случае, естественно, Луценко в этом не признается", – отмечает он.

Кто санкционировал прослушку?

В том, что Луценко не знал о прослушке Медведчука, сомневается и журналист, популярный блогер Владимир Бойко. По его словам, все разговоры Медведчука записывались Департаментом оперативно-технических мероприятий СБУ в рамках контрразведывательного дела.

"Несмотря на то что контрразведывательные дела не подлежат прокурорскому контролю, в случае если необходимо провести оперативные мероприятия, связанные с ограничением прав и свобод человека, начальник Департамента контрразведки или его заместитель вносит в Киевский апелляционный суд ходатайство, согласованное с заместителем генерального прокурора или первым заместителем генерального прокурора (в зависимости от того, кто курирует это направление). Насколько я понимаю, ходатайство СБУ о снятии информации с телекоммуникационных сетей, которыми пользовался в 2014 году Медведчук, согласовал первый заместитель генерального прокурора Николай Герасимюк, а подписывал подобные ходатайства во время генпрокурора Луценко его первый заместитель Дмитрий Сторожук", – говорит нам Бойко.

Заявление Луценко вызывает сомнения и у директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева.

"Версия о том, что некий сотрудник СБУ записывал Медведчука "для себя", звучит нелепо. Никто бы не занимался такой самодеятельностью без поручения Порошенко. Да и кто этот "таинственный эсбэушник", который сейчас в Офисе президента? Заместитель Ермака Андрей Смирнов пришел из адвокатуры, его коллега Олег Татаров – из МВД. Из СБУ там никого нет", – говорит Карасев.

Политолог предполагает, что Луценко и Порошенко пытаются перевести внимание от себя на Офис президента.

"Хотят перефокусировать внимание с того, что Порошенко делегировал Медведчуку полномочия вести переговоры с Кремлем, на некие политические интриги Офиса президента", – объясняет Карасев.

Почему в США недовольны Луценко и Порошенко?

К слову, сейчас Луценко и Порошенко оказались под ударом США. Газета New York Times опубликовала информацию о расследовании возможного вмешательства Украины в выборы 2020 года.

По данным осведомленных источников издания, украинские политики подозреваются в распространении "необоснованных заявлений о коррупции" в отношении президента Джо Байдена и возможной коррупции при трудоустройстве его сына Хантера в украинскую газовую компанию "Бурисма" по нескольким каналам, в том числе через Руди Джулиани, адвоката экс-президента США Дональда Трампа.

Федеральных прокуроров Нью-Йорка заинтересовала поездка Джулиани в Европу в декабре 2019 года, когда он встретился с несколькими украинцами, в том числе и с Юрием Луценко. Самого Джулиани сейчас подозревают в незаконном лоббизме, в котором красной нитью проходит украинский след.

В рамках этого дела американские прокуроры получили доступ к электронной почте и информации с электронных носителей Луценко и экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. В поле зрения силовиков попал также пятый президент Порошенко, который, вероятно, санкционировал контакты Луценко с Джулиани.

Адвоката бывшего президента США подозревают в том, что он добивался снятия американского посла в Украине Мари Йованович не для того, чтоб активизировать в интересах Трампа расследование против Байдена в Киеве, как ранее все думали, а якобы выполняя заказ Луценко. При этом якобы еще и получил от него деньги, что и является, по версии американских прокуроров, незаконным лоббизмом в пользу иностранных лиц.

Джулиани же ранее обвинил Йованович в "крышевании" антикоррупционных органов и в разворовывании в Украине американской помощи во времена президентства Петра Порошенко в размере 5 миллиардов долларов.

По мнению политологов, американские следователи уже всерьез взялись за Луценко, а за ним, возможно, возьмутся и за Порошенко. "Луценко и Порошенко сильно вляпались. Вероятно, они рассчитывали на то, что Трамп выиграет президентские выборы в США и, возможно, готовили пленки Медведчука для будущего компромата и сближения с Трампом. Но победил Байден, и все их планы рухнули", – говорит Карасев.

К чему приведет атака на Порошенко из Офиса президента?

Сегодня Медведчук вместе с Порошенко оказались "под прессом" Офиса президента. Политолог, магистр государственного управления Владимир Воля считает, что "пленки Медведчука" – это атака не столько на лидера ОПЗЖ, сколько на Порошенко.

"Этими пленками Офис президента пытается показать сотрудничество Медведчука с Порошенко. Нанесли удар по Медведчуку, который, как бильярдный шар, покатился дальше и ударил Порошенко", – говорит Воля.

По мнению эксперта, основная цель атаки – уменьшить популярность политиков и отобрать их электорат на будущих выборах. Политолог считает, что действия власти могут спровоцировать Медведчука и Порошенко стать по одну сторону баррикад и объединиться для противостояния давлению со стороны Офиса президента.

Почему мы не узнаем, что Порошенко и Медведчук заключили союз

По мнению Владимира Воли, публично Медведчук и Порошенко никогда не признаются, что действовали сообща. "Естественно, явных признаков союза мы не увидим. Порошенко и Медведчук будут дистанцироваться друг от друга и избегать контактов на уровне первых лиц их партий. Но неофициально они уже сейчас могут действовать сообща", – говорит Воля.

Вадим Карасев также считает, что официального объединения политиков не будет, так как Порошенко и Медведчук на протяжении многих лет позиционировались как противники. "Если Порошенко признает содружество с Медведчуком, это будет крах его политической карьеры", – говорит эксперт.

"Заявление Луценко о незаконном использовании пленок Медведчука – это ответный удар по Офису президента", – резюмировал Владимир Воля.

Как сообщали новости "Сегодня", сайт "Цензор.нет" обнародовал запись якобы разговора Суркова и Медведчука, датированный еще 2014 годом, – они обсуждали обмен пленными. Также выяснилось еще много интересного. Например, что Сурков лично лоббировал через Медведчука поставки электроэнергии из России. Речь шла о схеме, в которой была задействована российская компания "Интер РАО" и ее структуры в оккупированном Крыму.

А еще собеседники обсудили, как Медведчук организовывал торговлю углем в ОРДЛО в 2014 году. При этом украинский политик докладывал о своих действиях помощнику Путина.