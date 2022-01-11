Жена Тищенко прервала отпуск, чтобы разобраться с историей нардепа о котлетах – фото

Барановская решила устроить конкурс / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская модель и жена народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко Алла Барановская заявила в Instagram-сториз о необычном конкурсе. Задание – приготовить митболы.

Спонсором выступил сам Тищенко, который готов наградить лучшего кулинара. Правда, долго с подарком народный избранник не церемонился и купил подарочные наборы для победителей у бренда своей жены.

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На фото видно, что многие уже выполнили главное условие и опубликовали фото с котлетами для конкурса Николая Тищенко.

Супруга Алла Барановская объявила, что сам народный депутат также примет участие в конкурсе. Однако в этот раз готовить он ничего не будет, а просто выступит в роли судьи, определив победителя.

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Откуда взялись митболы

Со котлетами у Николая Тищенко "давние отношения". Многие СМИ приписывают это прозвище депутату еще с лихих 90-х. Оттуда же и появилось "Коля Оболонский".

Правда, в декабре прошлого года история получила неожиданное продолжение, когда Николай Тищенко устроил развлечения для украинцев у стен Офиса президента. После катка народный депутат пригласил всех погреться, попробовав угощения. Журналисты тут же поинтересовались, не идет ли речь о котлетах.

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Николай Тищенко с интересом отреагировал на вопрос и начал спор о том, а стоит ли называть мясное блюдо именно "котлетами". По мнению нардепа, на украинском языке правильно говорить "митбол".

Свое решение ввести в лексику непривычный для многих "митбол" вместо "котлеты" Николай Тищенко прокомментировал так: "Мы с вами вводим новые тренды. Потому что мы молодежь. А молодежь она всегда на передовой. А украинская молодежь всегда диктует новые тренды".

На этом народный депутат не остановился и через пару дней поделился рецептом "митболов по-киевски".

Очевидно, Николай Тищенко и его супруга таким образом решили креативно отреагировать на негативный информационный повод, во время которого в сети высмеивали народного депутата.

Кто такая Барановская

27-летняя супруга нардепа из фракции "Слуги народа" родом из Донецка.

Работая журналисткой, в 2013 году и познакомилась с будущим супругом Николаем Тищенко – во время одного из интервью.

После событий 2014-года переехала в Киев. Барановская и Тищенко поженились в 2016 году. Но пара перед этим целых три года скрывала отношения. Сейчас семья воспитывает сына Давида, который родился в 2017 году.

Отметим, что супруга Тищенко является популярным блогером. На ее страничку в Instagram подписано 450 тысяч человек.

В своем аккаунте она публикует фото с отдыха, красивые наряды, а также рекламу своего бренда косметики.

Судя по фото, Алла Барановская организовывает конкурс для мужа во время отпуска в ОАЭ (Дубай).

К слову, совсем недавно, две недели назад супруга Тищенко на снимке в Instagram позировала на фоне Эйфелевой башни в Париже.

Но самым эпичный скандал Николая Тищенко с едой обошелся без котлет. В кулуарах Верховной Рады народный депутат заявил, что килограмм говядины можно купить за 20 гривен, а килограмм сала – за 50. И все это – в центре Киева, на Бессарабском рынке. Продавцы на такое заявление отреагировали с удивлением и смехом, а кто-то даже не сдержал слов, отзываясь о таком заявлении Тищенко.