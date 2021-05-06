У Энтони Блинкена есть родня в Украине. Мы встретились и убедились – есть даже внешнее сходство

6 мая в Украину прилетел с официальным визитом госсекретарь США Энтони Блинкен. Когда этот материал готовится к публикации, Блинкен продолжает встречи с представителями украинской власти. Уже состоялись встреча с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Сегодня" ведет онлайн о визите Энтони Блинкена в Киев. Также первый вопрос на пресс-конференции Блинкена и Зеленского задали мы. Что нам ответили?

А накануне визита госсекретаря США в Украину, мы разыскали вероятных родственников госсекретаря США, которые проживают в Украине. Нам даже удалось пообщаться с ними.

Как известно, семья Энтони Блинкена – родом из Украины. Его прадед Меер Блинкин переехал в США в начале ХХ века. До этого он учился в Киеве. А родился в городе Переяслав Киевской области. В начале прошлого столетия там была большая еврейская диаспора.

Блинкены из Украины

"Я хотел бы встретиться с Энтони Блинкеном. Поговорить, посмотреть друг на друга. Родственники все-таки. Помощи мне от него никакой не надо – ни денег, ни виз. У меня в Мукачево свой бизнес. Моя сестра 30 лет живет в США. Я в Израиль могу уехать на постоянное место жительства в любой момент – есть, на руках все необходимые для этого документы", – говорит Валентин Блинкин из Закарпатья.

Валентин Блинкин из Закарпатья

В XIX веке семья госсекретаря США жила в Золотоноше Черкасской области. Позже, прапрадед Госсекретаря Янкель Аронович Блинкен переехал в Переяслав, где и умер. Там до сих пор находится его могила. А один из сыновей Янкеля, прадедушка Энтони Блинкена – Меер, уехал в США.

Помимо Валентина Блинкина в Украине сейчас проживают еще трое носителей фамилии Блинкин:

в Харькове – Вячеслав Блинкин,

в Одессе – Александр Блинкин,

в Вольнянске Запорожской области – Виктор Блинкин и его сын Тарас.

Еще один человек с такой же фамилией – известный российский градостроитель Михаил Блинкин живет в Москве. С украинской родней он не общается.

"Мы с братом Вячеславом (он, сейчас живет в Харькове, а еще один наш брат Игорь – уехал в Израиль) 10 лет назад пытались связаться с Михаилом Блинкиным из Москвы. Но он, к сожалению, на контакт не пошел" – говорит Валентин Блинкин.

Тарасу из Вольнянска говорят: есть некоторое сходство с Энтони Блинкеном. Полного совпадения искать смысла нет – они же не братья. Но посмотрите на разрез рта, форму черепа. Что-то общее есть.

Родственники или только однофамильцы?

Официальных доказательств родства с госсекретарем США (так же, впрочем как и с архитектором Михаилом Блинкиным) у людей, с которыми пообщался сайт "Сегодня" – нет. Но специалисты по антропологии и этнографии утверждают, что фамилия Блинкин – редкая. Однофамильцев среди них нет, все Блинкины дальняя родня друг другу. Американским Блинкенам они также приходятся родственниками. Стоит покопаться в генеалогии, и общие корни найдутся.

"Мне кажется, что у нас с Госсекретарем даже во внешности есть общие черты – говорит Виктор Блинкин из Вольнянска. Но, видел я его лишь по телевизору. Вот при личной встрече сказал бы точно".

Виктор Блинкин из Вольнянска

К слову, родители всех ныне проживающих в Украине Блинкиных – по национальности евреи (как и сам Энтони Блинкин). Они все родились и выросли в окрестностях Переяслава.

"Мой отец появился на свет в Гадяче, это рядом с Переясловом и Золотоношей. В те времена это была одна Киевская губерния" – отмечает житель Закарпатья Валентин Блинкин.

Тайна фамилии

Отметим, что фамилия Блинкин – крайне, редкая. К тому же, совершенно не похожа на еврейские фамилии.

"Я давно живу на свете, но слышал ее всего пару раз" – отмечает Виктор Блинкин.

Точных данных о происхождении фамилии – нет. Но Валентин Блинкин рассказывает, что согласно семейной легенде еще в окрестностях Гомеля (Белоруссия) находилось еврейское поселение – Блинкино. И все евреи, которые в нем проживали, взяли себе в качестве фамилии название села.

Эту версию не исключают историки. Долгое время у иудеев фамилии не было. Только имена. А во времена крепостного права правительство Российской империи обязало их носить фамилии. Долго думать о том, как себя величать, не стали, использовали в качестве фамилии название мест, где проживали или название своего ремесла. Так появились Блинкины или Портновы, например.

"Я предполагаю, что когда – то это была очень большая семья. Не секрет, что старину в еврейских семьях традиционно было больше 10-ти детей. Но потом в силу каких – то обстоятельств она расспалась. Поэтому украинские Блинкины и не имеют официальных доказательств своего родства с Госсекретарем США. Тем не менее, я думаю, они все же приходяться ему дальними родственниками – говорит экс-заведующая музеем Шалом-Алейхема в Переяслове, член местной еврейской общины Ирина Кучеренко.

Уехали в США, спасаясь от холеры и погромов

О семье Госсекретаря США Ирина Кучеренко знает многое. Она рассказывает:

"В Золотоноше у прапрадедушки Энтони Блинкена – Янкиля Ароновича Блинкина, была обувная мастерская. Но дела шли плохо. И друзья посоветовали ему переехать в Переяслав, где 50% процентов местных жителей составляли евреи. В Переяславе он открыл торговую лавку и жизнь наладилась. Он, его супруга Рыся Шмоливна Вайберх (она была родом из Бердичева) и шестеро детей – жили богато", – рассказывает Кучеренко "Сегодня".

Но затем пришла беда. В Переяславе произошла вспышка холеры, в результате чего погибло много людей. Затем, начались еврейские погромы.

"В документах написано, что Янкель Блинкин умер в возрасте 32 года от "слабости сердца" – продолжает Ирина Кучеренко. А спустя полгода скончалась и его супруга – Рыся. Их дети осиротели. В том числе, и будущий прадедушка Энтони Блинкена – Меер Блинкин. Он остался без родилей в 8-летнем возрасте и его воспитали соседи."

В Переяславе Меер окончил начальную школу. Затем уже в Киеве получил коммерческое образование. В 1904 году, когда ему было 25 – он уехал в Америку. К слову, там он продолжал носить фамилию Блинкин. А вот его сын Моисей (дедушка Госсекретаря США) – стал на французский манер называться Морисом Блинкеном.

"Я думаю, что если бы не холера, еврейские погромы и ранняя смерть родителей – Меер Блинкин не стремился бы покидать Украину" – говорит, Ирина Кучеренко.

Но уточняет – это только ее предположения.

Времена изменились, украинцы стали толерантными

Главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович тоже предполагает, что украинские Блинкины – родня американским Блинкенам.

"В старину Украина была важным центром всего мирового еврейства. Тут родились и выросли многие видные деятели еврейской культуры, самые известные раввины мира, самые успешные бизнесмены еврейского происхождения. Но, к сожалению, в силу разных причин и событий – численность еврейского населения в Украине в ХХ веке значительно уменьшилась. Многие умерли. Другие уехали в Израиль, Германию и США. Сегодня мне, как украинскому еврею, радостно от того, что украинцы стали более открыты и толерантны к евреям. Не считая, конечно отдельных провокаций, на которые быстро реагирует полиция и государство!"

Главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович: украинцы стали более открытыми и толерантными. Отдельные провокации – не в счет.

Во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что одна из главных целей этого визита – возможность обсудить агрессию России и реформы в Украине. Все подробности в спецтеме: Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину.

Ранее "Сегодня" сообщал, что с Блинкеном в Киев прилетит Виктория Нуланд, у которой также имеются украинские корни. Дед Нуланд со стороны отца – Мейер Нудельман – родом из городка Новоселица в Черновицкой области. А бабушка Нуланд – из Беларуси. Недавно Нуланд назначили заместителем госсекретаря США по политическим вопросам. Читайте подробнее, кто такая Нуланд и чем для Украины важно ее назначение.