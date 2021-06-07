Зеленского пригласили в Белый дом, а Притула ушел из "Голоса" – главные новости СЕГОДНЯ

Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине ослабили карантинные ограничения во время эпидемии COVID-19, бывшему члену СНБО грозит 15 лет за государственную измену, а Джо Байден пригласил Владимира Зеленского на встречу в Белом доме – сайт "Сегодня" собрал самые важные новости понедельника, 7 июня.
Новое интервью Зеленского
Зеленский, Байден и Путин. Коллаж "Сегодня"
Президент Владимир Зеленский дал развернутое интервью американскому изданию Axios. Общаясь с журналистами, он открыто критиковал США и НАТО.
О чем говорил Зеленский:
назвал решение президента США Джо Байдена отказаться от санкций против российского газопровода "Северного потока – 2" направленным не на поддержку Украины;
о Байдене: "Он хорошо знает Россию, он хорошо знает Украину, и он прекрасно знает лично президента Путина";
сравнил Байдена с Майклом Джорданом;
выразил готовность встретится с главой Белого дома;
раскритиковал НАТО за промедление с предоставлением Украине членства в Альянсе;
назвал стягивание российских войск к границам Украины методом психологического давления;
"Я хотел бы выйти на новый уровень отношений с США".
В Украине смягчили карантин
Украинцам ослабили карантин / Фото: Reuters
Кабмин ослабил карантинные ограничения, которые были введены для сдерживания коронавирусной болезни:
заполняемость кинотеатров и других учреждений культуры теперь могут быть наполнены на две трети мест;
разрешается проводить массовые мероприятия (в том числе в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания) при условии нахождения одного человека на 4 кв. м площади здания;
ослаблены условия для вхождения областей в "зеленую" зону эпидопасности.
Сдавшие отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, вакцинированные либо переболевшие от ограничения освобождаются.
Экс-член СНБО "слил" гостайну за границу
/ Фото: СБУ
Бывшего чиновника Администрации президента Украины и Совета национальной безопасности и обороны поместили под круглосуточный домашний арест.
Его подозревают в государственной измене за передачу секретной информации иностранной спецслужбе в 2014 году. Среди всего прочего "слитые" данные касались деталей функционирования органов государственной власти Украины.
Экс-чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы. Ни его имя, ни какой именно стране он мог передать государственную тайну, не уточняется.
Притула ушел из "Голоса"
Сергей Притула. Фото: facebook.com/serhiyprytula
Шоумен и политик Сергей Притула заявил о выходе из партии "Голос" из-за недовольства действиями руководства политической силы. Он назвал три причины своего решения:
- некоторые нардепы забыли о предвыборных обещаниях и голосовали вразрез с желанием своих избирателей;
- отсутствие реакции руководства партии на такое поведение депутатов означает их поддержку;
- ряды партии начали зачищать от тех, критиковал недобропорядочных политиков из "Голоса".
"С такими "функционерами" мне не по пути. И в дальнейшем спутников по тернистому пути украинской политики я буду выбирать осмотрительно", – пообещал Притула.
Зеленского позвали в Белый дом
Владимир Зеленский созвонился с Джо Байденом перед его поездкой в Европу. Фото: коллаж "Сегодня"
Сегодня состоялся второй телефонный звонок между президентами США и Украины, в ходе которого Джо Байден выразил свою поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины.
Он также пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон – этим летом, после того, как Байден вернется из европейского турне, у них состоится встреча в Белом доме.
Также они обсудили состояние украинско-американских взаимоотношений.
О чем еще 7 июня говорили в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:
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