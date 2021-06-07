Зеленского пригласили в Белый дом, а Притула ушел из "Голоса" – главные новости СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" разбирает самые важные новости, которые произошли 7 июня – от новых переговоров Зеленского с Байденом до ослабления карантина в Украине

Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине ослабили карантинные ограничения во время эпидемии COVID-19, бывшему члену СНБО грозит 15 лет за государственную измену, а Джо Байден пригласил Владимира Зеленского на встречу в Белом доме – сайт "Сегодня" собрал самые важные новости понедельника, 7 июня.

Новое интервью Зеленского

Зеленский, Байден и Путин. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский дал развернутое интервью американскому изданию Axios. Общаясь с журналистами, он открыто критиковал США и НАТО.

О чем говорил Зеленский:

назвал решение президента США Джо Байдена отказаться от санкций против российского газопровода "Северного потока – 2" направленным не на поддержку Украины;

о Байдене: "Он хорошо знает Россию, он хорошо знает Украину, и он прекрасно знает лично президента Путина";

сравнил Байдена с Майклом Джорданом;

выразил готовность встретится с главой Белого дома;

раскритиковал НАТО за промедление с предоставлением Украине членства в Альянсе;

назвал стягивание российских войск к границам Украины методом психологического давления;

"Я хотел бы выйти на новый уровень отношений с США".

В Украине смягчили карантин

Украинцам ослабили карантин / Фото: Reuters

Кабмин ослабил карантинные ограничения, которые были введены для сдерживания коронавирусной болезни:

заполняемость кинотеатров и других учреждений культуры теперь могут быть наполнены на две трети мест;

разрешается проводить массовые мероприятия (в том числе в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания) при условии нахождения одного человека на 4 кв. м площади здания;

ослаблены условия для вхождения областей в "зеленую" зону эпидопасности. Реклама

Сдавшие отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, вакцинированные либо переболевшие от ограничения освобождаются.

Экс-член СНБО "слил" гостайну за границу

/ Фото: СБУ

Бывшего чиновника Администрации президента Украины и Совета национальной безопасности и обороны поместили под круглосуточный домашний арест.

Его подозревают в государственной измене за передачу секретной информации иностранной спецслужбе в 2014 году. Среди всего прочего "слитые" данные касались деталей функционирования органов государственной власти Украины.

Экс-чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы. Ни его имя, ни какой именно стране он мог передать государственную тайну, не уточняется.

Притула ушел из "Голоса"

Сергей Притула. Фото: facebook.com/serhiyprytula

Шоумен и политик Сергей Притула заявил о выходе из партии "Голос" из-за недовольства действиями руководства политической силы. Он назвал три причины своего решения:

некоторые нардепы забыли о предвыборных обещаниях и голосовали вразрез с желанием своих избирателей;

отсутствие реакции руководства партии на такое поведение депутатов означает их поддержку;

ряды партии начали зачищать от тех, критиковал недобропорядочных политиков из "Голоса".

"С такими "функционерами" мне не по пути. И в дальнейшем спутников по тернистому пути украинской политики я буду выбирать осмотрительно", – пообещал Притула.

Зеленского позвали в Белый дом

Владимир Зеленский созвонился с Джо Байденом перед его поездкой в Европу. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня состоялся второй телефонный звонок между президентами США и Украины, в ходе которого Джо Байден выразил свою поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины.

Он также пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон – этим летом, после того, как Байден вернется из европейского турне, у них состоится встреча в Белом доме.

Также они обсудили состояние украинско-американских взаимоотношений.

О чем еще 7 июня говорили в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: