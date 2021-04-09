Зеленский ввел пожизненные санкции против Януковича и еще 26 бывших чиновников

В список также попали Пшонка, Поклонская, Курченко, Азаров, Аксенов и прочие

Президент Владимир Зеленский ввел в действие пожизненные санкции против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и еще 25 бывших чиновников.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Так в санкционный список вошли следующие физлица:

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Абисов Сергей Владимирович; Азаров Николай Янович; Аксенов Сергей Валерьевич; Бобков Александр Михайлович; Грицай Валерий Николаевич; Затулин Константин Федорович; Зима Петр Анатолиевич; Иванцов Андрей Геннадиевич; Кирилин Олег Геннадиевич; Колесниченко Вадим Васильевич; Константинов Владимир Андреевич; Курченко Сергей Виталиевич; Кусюк Сергей Николаевич; Лебедев Павел Валентинович; Пасичник Леонид Иванович; Поддубов Александр Александрович; Поклонськая Наталья Владимировна; Пшонка Виктор Павлович; Саламатин Дмитрий Альбертович; Соркин Игорь Вячеславович; Табачник Дмитрий Владимирович; Ткаченко Николай Николаевич; Федорян Николай Аурелович; Фиськов Николай Николаевич; Черпицкий Александр Зиновьевич; Чилимова Ольга Анатольевна; Янукович Виктор Федорович.

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Также санкции сроком на три года вводятся против нескольких юрлиц:

Endless Moonlight Limited;

Trading Field Limited;

ООО "ИСС-Софт".

Напомним, ранее Зеленский ввел санкции против топ-10 контрабандистови 79 компаний.