Зеленский ввел санкции против десятков российских банков: список

Глава государства подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 18 июня – в черны список попало много финучреждений РФ

Президент ввел в действие решение СНБО о директоре БЭБ / Фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 18 июня о введении санкций против десятков российских банков, "банков" т.н. "ЛНР" и "ДНР", других финансовых организаций и трех физических лиц. Ограничительные меры введены сроком на три года. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса главы государства.

В черный список попали, среди прочего:

"Банк Москвы";

"Газпром банк";

Банк "Россия";

Платежная организация международной платежной системы "Колибри", которой управляет "Сбербанк";

"Банк ВТБ";

"Сбербанк России";

"банки" в т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Также под санкции попали три человека:

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Александр Васильевич Анненков – основатель АО "Севастопольский морской банк";

Лидия Васильевна Анненкова – основательница того же "Севастопольского морского банка";

Роман Сергеевич Святой – судебный пристав-исполнитель так называемого Управления Федеральной службы судебных приставов по Крыму.

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Как сообщали новости "Сегодня", 18 июня на заседании СНБО было принято решение о введении санкций против Фирташа и Фукса.

Кроме того, Украина ввела санкции против хакеров из-за вируса Petya. В "черный список" попали юридические и физические лица, ответственные за разработку и поддержку вируса, который в 2017 году поразил десятки стран.