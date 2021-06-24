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Зеленский ввел санкции против десятков российских банков: список

24 июня, 16:45

Сергей Мартынец

Глава государства подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 18 июня – в черны список попало много финучреждений РФ

Президент ввел в действие решение СНБО о директоре БЭБ / Фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 18 июня о введении санкций против десятков российских банков, "банков" т.н. "ЛНР" и "ДНР", других финансовых организаций и трех физических лиц. Ограничительные меры введены сроком на три года. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса главы государства.

В черный список попали, среди прочего:

Также под санкции попали три человека:

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Как сообщали новости "Сегодня", 18 июня на заседании СНБО было принято решение о введении санкций против Фирташа и Фукса.

Кроме того, Украина ввела санкции против хакеров из-за вируса Petya. В "черный список" попали юридические и физические лица, ответственные за разработку и поддержку вируса, который в 2017 году поразил десятки стран.

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Источник: Сегодня

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