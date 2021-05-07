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Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации: что нужно знать

7 мая, 23:20

Денис Беспалов

Президент подписал указ, который будет регулировать деятельность Центра

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации в Украине. Документ определяет, кто будет назначать руководителя центра и чем будет заниматься этот орган.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ устанавливает следующие нормы для ЦПД:

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"ЦПД обеспечивает противодействие как имеющимся, так и прогнозируемым угрозам нацбезопасности и национальным интересам в информационной сфере, выявление и противодействует дезинформации, пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям", - говорится в сообщении.

В обязанности центра также входит:

Ранее президент Владимир Зеленский назначил главой Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко, которая ранее работала в НАБУ, Офисе генпрокурора, а последнее место работы – в "Укразализныце".

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