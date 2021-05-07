Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации: что нужно знать

Президент подписал указ, который будет регулировать деятельность Центра

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации в Украине. Документ определяет, кто будет назначать руководителя центра и чем будет заниматься этот орган.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ устанавливает следующие нормы для ЦПД:

предельная численность работников Центра составляет 52 человека;

Кабинет министров должен в двухнедельный срок определить условия оплаты труда сотрудников Центра;

центр подчинен Совету национальной безопасности и обороны Украины, общее направление и координацию его деятельности осуществляет секретарь СНБО;

центр противодействия дезинформации возглавляет руководитель, которого назначает и освобождает от должности президент.

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"ЦПД обеспечивает противодействие как имеющимся, так и прогнозируемым угрозам нацбезопасности и национальным интересам в информационной сфере, выявление и противодействует дезинформации, пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям", - говорится в сообщении.

В обязанности центра также входит:

анализ и мониторинг состояния информационной безопасности и присутствия Украины в мировом информационном пространстве;

выявление и изучение текущих и прогнозируемых угроз информационной безопасности Украины;

обеспечение СНБО информационно-аналитическими материалами по информационной безопасности Украины;

участие в разработке и реализации Стратегии информационной безопасности.

Ранее президент Владимир Зеленский назначил главой Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко, которая ранее работала в НАБУ, Офисе генпрокурора, а последнее место работы – в "Укразализныце".