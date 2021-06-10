Зеленский созвонился со Столтенбергом перед саммитом НАТО: что обсуждали

Генсек Альянса пообещал украинскому президенту, что в Брюсселе будет обсуждаться агрессивное поведение России и меры поддержки Украины

Зеленский и Столтенберг переговорили перед саммитом НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, обсудив с ним накануне саммита Альянса ситуацию с безопасностью в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

"Генеральный секретарь подтвердил полную поддержку НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в заявлении.

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Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать Украине значительную политическую и практическую поддержку.

Он также сообщил Зеленскому, что одним из вопросов на саммите станет агрессивное поведение России и решительная поддержка НАТО стран-партнеров блока.

Также ожидается, что лидеры стран Североатлантического договора подтвердят свою приверженность политике открытых дверей НАТО и решениям, которые были приняты на бухарестском саммите.

Кроме того, Столтенберг отметил реализацию Украиной крупных реформ, направленных на евроатлантическую интеграцию, и призвал не останавливаться на достигнутом в сфере безопасности и обороны, пообещав поддержку НАТО на этом пути.

На прошлом неделе Йенс Столтенберг огласил повестку дня саммита – Украина занимает в ней не последнее место.

Напомним, что в мае президент Польши Анджей Дуда заверил Зеленского в том, что на будущем саммите будет поднят вопрос вступления Украины в НАТО.

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