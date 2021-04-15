Зеленский с президентом Евросовета обсудили российскую угрозу

Полтора месяца назад Шарль Мишель вместе с Зеленским ездили на Донбасс. С того времени ситуация там сильно ухудшилась

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Они обсудили агрессивные действия России в отношении Украины. Об этом сообщает ОПУ.

Зеленский проинформировал Мишеля о ситуации на Донбассе и как там изменилась обстановка со времени визита президента Евросовета на восток Украины (2 марта).

"Мы ценим поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины. Решительная и адекватная реакция со стороны международного сообщества – залог предотвращения дальнейшей эскалации, сохранения жизней", – сказал Зеленский.

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Президент Украины обсудил с Мишелем будущий саммит Крымской платформы, а также договорились согласовать в ближайшее время даты проведения 23 саммита Украина – ЕС, который должен состояться в Киеве во второй половине года.

Как сообщали новости "Сегодня", 16 апреля Зеленский отправится в Париж. Стало известно, что там состоятся трехсторонние переговоры с участием Меркель и Макрона.