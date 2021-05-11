Зеленский раскрыл договоренность о пасхальном перемирии на Донбассе

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Президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах Трехсторонней контактной группы якобы удалось договориться о пасхальном перемирии, несмотря на то, что обстрелы все равно идут.

Об этом он сказал в интервью телеканалам.

По его словам, речь идет о существенном уменьшении снайперского огня боевиков. Ведь только с начала года вражеские снайпера убили не менее 30 украинских военных.

"Что касается пасхального перемирия. В принципе об всем было договорено. Это видели в ОБСЕ… Не было договорено с точки зрения публикации, формата, как это будет официально звучать, потому что формулировка постоянно не подходила российской стороне… Сегодня мы видим существенное уменьшение количества обстрелов. Почти ушли в прошлое прицельные снайперские обстрелы – их действительно стало очень мало", – сказал Зеленский, но признал, что другие обстрелы все еще продолжаются.

Как сообщали новости "Сегодня", только за вчерашний день боевики ударили из минометов. В ООС рассказали, есть ли потери у ВСУ.

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