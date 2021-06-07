Зеленский провел переговоры с Байденом перед саммитом США – РФ

Владимир Зеленский созвонился с Джо Байденом перед его поездкой в Европу. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом.

Об этом на брифинге 7 июня сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он заявил, что только что Байден провел телефонные переговоры в Овальном кабинете с Зеленским.

Салливан уточнил, что разговор состоялся перед первым заграничным турне американского президента, которое он совершит в Европу, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Среди всего прочего Зеленский и Байден обсудили состояние украинско-американских взаимоотношений.

"Президент Байден заверил президента Зеленского в том, что он будет отстаивать суверенитет, территориальную целостность Украины и ее стремления двигаться вперед", – сказал Салливан.

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Кроме того, украинского президента пригласили этим летом в Белый дом, где он проведет переговоры со своим американским коллегой.

По чьей инициативе состоялся разговор, советник Байдена не уточнил. В Офисе президента Украины это пока не комментировали.

Стоит отметить, что это уже второй телефонный разговор двух лидеров с момента инаугурации Байдена. Первые переговоры состоялись в начале апреля на фоне стягивания российских войск к границам Украины.

Ранее в этот же день американское издание Axios опубликовало интервью Зеленского, в котором он достаточно резко раскритиковал США и НАТО за их подход и, в частности, недостаточную поддержку Украины. Само интервью в Белом доме еще не комментировали.

О чем еще 7 июня говорили в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: