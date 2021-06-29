Зеленский позвонил футболистам сборной Украины перед сверхважным матчем (фото)

Сегодня Украина впервые в своей истории играет в плей-офф чемпионата Европы и поборется за выход в четвертьфинал

Зеленский пообщался с футболистами. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский связался по видеосвязи с футболистами сборной Украины по футболу, чтобы выразить поддержку перед сегодняшним матчем со Швецией. Об этом он сообщил в Facebook.

Зеленский общается с футболистами. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Сегодня Украина впервые в своей истории играет в плей-офф чемпионата Европы и поборется за выход в четвертьфинал.

Шева в восторге. Фото: facebook.com/zelenskiy95

"Имел приятный разговор – позвонил ребятам из нашей сборной Украины, чтобы сказать: мы верим в них и очень болеем. Поздравил с днем рождения Андрея Пятова (вратарь сборной. – Ред.). Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять. Сегодня на поле с ними будет 40 млн украинцев", – сказал Зеленский.

Футболисты внимательно слушают. Фото: facebook.com/zelenskiy95

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне президент Зеленский запустил флешмоб перед игрой Украины на Евро-2020. Президент заверил, что 29 июня украинских игроков будет поддерживать вся страна.

Напомним, сегодня Украина сыграет со Швецией в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк", вмещающем 52 тысячи зрителей. Впрочем, арена в Шотландии не сможет быть заполнена вся из-за карантинных ограничений. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.