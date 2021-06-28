Зеленский поручил Раде собраться на внеочередное заседание – "Слуга народа"

Во вторник, 29 июня, парламент по требованию президента проведет внеочередное заседание, рассмотрят закон о национальном сопротивлении

Зеленский и Верховная Рада. Коллаж Сегодня

Президент Владимир Зеленский созывает на вторник, 29 июня, внеочередное заседание Верховной Рады. Соответствующее письмо от главы государства уже поступило в парламент.

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает УНИАН.

Читайте также: Зеленский внес в Раду законопроект о Большом гербе Украины

Реклама

По словам Корниенко, Владимир Зеленский рекомендует Верховной Раде рассмотреть законопроекты, касающиеся национальной обороны, в частности о национальном сопротивлении.

Напомним, 25 мая Владимир Зеленский подал в Верховную Раду два законопроекта – об основах национального сопротивления и увеличении численности Вооруженных сил. Оба призваны усилить обороноспособность страны.

Закон о национальном сопротивлении регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления на оккупированной территории во время отпора агрессии и соответствующей подготовки граждан. Документ подразумевает создание Сил территориальной обороны в составе ВСУ как отдельного рода войск.