Зеленский поручил Кабмину внести коррективы в борьбу с терроризмом

Президент ввел в действие решение СНБО, который ранее утвердил результаты осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом

/ Фото: СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 июня 2021 года "Об отчете о результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом".

Об этом свидетельствует документ, размещенный на сайте Офиса президента.

"Кабинету министров Украины, Службе безопасности Украины обеспечить учет результатов проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом при реализации Концепции борьбы с терроризмом в Украине, утвержденной указом президента от 5 марта 2019 года № 53", – говорится в указе.

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Контроль за выполнением решения президент возложил на секретаря CНБО Алексея Данилова.

Отметим, в ходе заседания СНБО 4 июня, помимо борьбы с терроризмом, рассмотрели также совершенствование нацбезопасности и обороны, развитие авиастроительной отрасли, состояние воды в Украине и отправку миротворцев в Конго.

Напомним, следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Украины анонсировано на 18 июня.