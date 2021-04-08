Зеленский подписал закон о референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О народовластии через всеукраинский референдум", предложенный им же в прошлом году.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Та информация, которая у меня есть, – президент подписал. И сегодня он должен появиться на сайте президента Украины", – заявил он.

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Стефанчук назвал этот закон одним из самых сложных, разработанных Верховной Радой этого созыва. Поэтому перед подписанием надо было больше времени для его обработки, выверки юридических конструкций и механизмов.

"Это, пожалуй, единственный закон за всю каденцию Рады IX созыва, который имел целью пройти всю процедуру – вместе с общественными обсуждениями, с выводами Венецианской комиссии, с консультациями в украинских и зарубежных экспертных кругах. И мы получили тот механизм, который, я очень надеюсь, буквально сегодня будет обнародован на сайте президента Украины как подписанный", – рассказал он.

Первый вице-спикер парламента добавил, что украинцы получат реальный законодательный механизм, наполнит настоящим содержанием статью 5 Конституции – о том, что единственным источником власти в Украине является украинский народ.

"Как раз всеукраинский референдум – это тот важный механизм, который позволит реализовать эту функцию", – добавил Стефанчук.

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Отдельно он напомнил о разработке законопроекта о местном референдуме, который уже был вынесен на общественное обсуждение. Его принятие позволит каждому члену ОТГ контролировать местную власть.

Позже информация о подписании Закона о референдуме появилась на сайте Офиса президента.

"Активное участие в разработке проекта этого закона принимали представители общественных организаций, академического сообщества, были учтены оценки Венецианской комиссии и европейская практика референдумов", – отметили в ОПУ.

Эта же информация подтверждается на сайте Рады – 8 апреля документ вернули з подписью президента.

"Теперь украинцы на практике будут привлечены к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум был принят голосами 252 народных депутатов в январе этого года.

Согласно закону, референдумы в Украине будут проводиться по самым важным вопросам:

внесение поправок в I, III и XIII разделы Конституции;

вопросы общегосударственного значения;

изменение территории Украины;

прекращение действия закона Украины или отдельных его положений.

В то же время вопросы касательно налогов, бюджета, амнистии, защиты прав человека и основных свобод, из компетенции органов правопорядка, прокуратуры или суда, а также такие, что противоречат Конституции или же нарушаюют независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, решать через референдум нельзя.