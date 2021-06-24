Без денег и медалей. Зеленский подписал санкции против Фирташа и Фукса

Бизнесменам грозит блокировка активов, запрет на пользование недрами, они не смогут вывести деньги из страны и будут лишены всех государственных наград

Зеленский разрешил внести двух украинских бизнесменов в "черный список". Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении украинских бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

Об этом говорится в указе №266/2021, опубликованном Офисом президента.

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Согласно документу, Фирташу и Фуксу грозят:

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блокировка активов;

ограничение торговых операций;

полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы страны;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на добычу полезных ископаемых;

запрет приватизации и/или аренды государственного имущества через иностранных граждан или лиц, которые прямо либо косвенно ими контролируются или действуют в их интересах;

полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов;

запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на инвестирование в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и ​​вкладах на территории такого государства;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз или вывоз из Украины валюты и ограничение выдачи наличных по платежным картам, оформленных на иностранных граждан;

запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

лишение государственных наград Украины, других знаков отличия;

иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом ''О санкциях".

Санкции будут действовать как минимум три года. Указ вступает в силу с 24 июня, а проконтролировать его выполнение должен секретарь СНБО Алексей Данилов.

18 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объявил о введении санкций против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Последний уже объявил о готовности судиться с государством.

А у Фирташа заявили, что все обвинения отрицают, но не смогли их оспорить, поскольку не были уведомлены заранее.