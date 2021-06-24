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Без денег и медалей. Зеленский подписал санкции против Фирташа и Фукса

24 июня, 17:19

Стас Кожемякин

Бизнесменам грозит блокировка активов, запрет на пользование недрами, они не смогут вывести деньги из страны и будут лишены всех государственных наград

Зеленский разрешил внести двух украинских бизнесменов в "черный список". Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении украинских бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

Об этом говорится в указе №266/2021, опубликованном Офисом президента.

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Согласно документу, Фирташу и Фуксу грозят:

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Санкции будут действовать как минимум три года. Указ вступает в силу с 24 июня, а проконтролировать его выполнение должен секретарь СНБО Алексей Данилов.

18 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объявил о введении санкций против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Последний уже объявил о готовности судиться с государством.

А у Фирташа заявили, что все обвинения отрицают, но не смогли их оспорить, поскольку не были уведомлены заранее.

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