Без денег и медалей. Зеленский подписал санкции против Фирташа и Фукса

Зеленский разрешил внести двух украинских бизнесменов в "черный список". Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении украинских бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.
Об этом говорится в указе №266/2021, опубликованном Офисом президента.
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Согласно документу, Фирташу и Фуксу грозят:
- блокировка активов;
- ограничение торговых операций;
- полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы страны;
- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на добычу полезных ископаемых;
- запрет приватизации и/или аренды государственного имущества через иностранных граждан или лиц, которые прямо либо косвенно ими контролируются или действуют в их интересах;
- полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов;
- запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на инвестирование в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории такого государства;
- прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз или вывоз из Украины валюты и ограничение выдачи наличных по платежным картам, оформленных на иностранных граждан;
- запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
- лишение государственных наград Украины, других знаков отличия;
- иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом ''О санкциях".
Санкции будут действовать как минимум три года. Указ вступает в силу с 24 июня, а проконтролировать его выполнение должен секретарь СНБО Алексей Данилов.
18 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объявил о введении санкций против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Последний уже объявил о готовности судиться с государством.
А у Фирташа заявили, что все обвинения отрицают, но не смогли их оспорить, поскольку не были уведомлены заранее.
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