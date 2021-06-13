Зеленский поблагодарил G7 и Евросоюз за поддержку и требование к России

Лидеры "Большой семерки" и ЕС в воскресенье приняли коммюнике, в котором признали РФ стороной конфликта на Донбассе

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров стран "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония) и Евросоюза за поддержку Украины и призыв к России отвести войска от ее границ.

Об этом он написал в Twitter.

"Приветствую непоколебимую поддержку Украины государствами G7 в коммюнике саммита. Благодарен лидерам Великобритании, Германии, Канады, Италии, США, Франции, Японии и ЕС за неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и призыв к агрессору отвести войска от границ Украины и из Крыма. Крым – это Украина!" – написал Зеленский.

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Напомним, лидеры стран G7 по итогам трехдневного саммита в Корнуолле (Великобритания) призвали Россию вывести войска и военную технику с Донбасса. Они также заявили, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником, и выразили поддержку "нормандскому формату" для обеспечения выполнения Минских соглашений.

Отметим, в апреле страны "Большой семерки" и ЕС также потребовали от России прекратить провокации у границ Украиныи снизить напряженность.