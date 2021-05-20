"Пойдете на второй президентский срок?": что ответил Зеленский

Главе государства на каждой большой пресс-конференции задают вопрос о втором сроке. Как он выкрутился в этот раз

Инаугурация Зеленского в Верховной Раде. Фото: Н. Лазаренко

Президент Владимир Зеленский отказался ответить, будет ли снова баллотироваться на должность главы государства. Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной двум годам его президентства.

Главе государства задали вопрос, пойдет ли снова в президенты, на что он сначала "перевел стрелки" на другие темы.

Но на уточняющий вопрос журналиста, будет ли ответ по второму сроку, президент ответил: "Рано отвечать".

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Также на пресс-конференции президента попросили прокомментировать слова мєра Киева Виталия Кличко, что якобы Банковая рассматривает столичного градоначальника возможным конкурентом на следующих президентских выборах. На это Зеленский ответил: "Во-первых, еще никто не решил идти на второй срок...".

Как известно, Зеленский еще до того, как стал президентом, неоднократно заявлял, что идет на Банковую на пять лет – один президентский срок. В то же время во время пресс-конференции по итогам года своей работы в мае прошлого года Зеленский называл условие, при котором снова пойдет в президенты. За один президентский срок не успеть осуществить все планы, признал глава государства.

Видео: Сегодня