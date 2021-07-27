Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Хомчака

Вместо Руслана Хомчака Зеленский назначил Валерия Залужного. Коллаж: "Сегодня"

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак уходит в отставку.

Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"С должности идет главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализма Руслана Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы, к сожалению, не видим, видим наоборот конфликты", – пояснил Никифоров.

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Он отметил, что президент благодарен Руслану Хомчаку за службу.

Новым главнокомандующим Зеленский назначил Валерия Залужного – командующего оперативного командования "Север". Хомчак займет должность первого заместителя секретаря СНБО – он заменит на ней Михаила Коваля.

Соответствующих указов на официальном сайте президента пока нет.

Напомним, в марте 2020 года президент Владимир Зеленский разделил должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины, подписав соответствующий указ. Тогда одним указом президент уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба, а следующим указом назначил его главнокомандующим ВСУ.