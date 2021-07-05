Зеленский назвал новое оружие России против Украины

Российский газопровод – это не только проблема Украины, но и всей Европы, считает глава государства

Зеленский предупрежлдает европейцев об опасности СП-2. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский ранее был шокирован отказом США от санкций против российского газопровода, а теперь продолжает доказывать европейцам, что "Северный поток – 2" – это оружие России против Украины и Европы. Об этом он сказал на форуме "Украина 30".

По его словам, российский газопровод – это не только проблема Украины, но и для всей Европы.

"Сейчас самый большой вызов для Украины – окончание строительства и запуск газопровода "Северный поток – 2". Введение его в эксплуатацию – это не про экономику, это оружие против Украины и, уверен, оружие против всей Европы в будущем. Это прямая угроза безопасности для всех. Нужно и дальше противодействовать реализации этого проекта и привлекать к этой сложной борьбе всех партнеров – вся Европа должна объединяться, чтобы противостоять этой энергетической угрозе", – сказал Зеленский.

Напомним, в Белом доме ранее заявили, что нельзя остановить "Северный поток – 2", ведь он почти готов. В Украине ожидаемо не поддержали такое решение администрации президента США. В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что реализация российского проекта "Северный поток – 2" будет означать поражение американской дипломатии. Новости "Сегодня" разобрались, какие компенсации может получить Украина после запуска СП-2.