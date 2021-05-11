Зеленский назвал количество войск, которые Россия вывела из Крыма

Глава государства рассказал, как обстоят дела с российскими войсками на других участках границы

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия отвела из оккупированного Крыма 3,5 тысячи солдат. На остальных участках украинско-российской границы – без изменений.

Об этом он сказал в интервью телеканалам.

Он напомнил, что ранее Россия увеличила количество войск и в Крыму, и на Донбассе, и вдоль остальной границы Украины.

"Где-то 3,5 тысячи военного контингента ушли назад, но это только те, которые были во временно оккупированном Крыму. Больше большого отведения (войск) мы не увидели и не видим (от других границ) … Мы действительно увидели – где-то 3,5 тыс. людей с территории Крыма отошли назад. Что касается контингента и техники на границах Украины – уменьшения мы там не фиксируем, и увеличение там не фиксируется. Они отходят назад, но очень медленно", – сказал Зеленский.

Напомним, недавно глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявлял, что несмотря на отвод войск из Крыма, Россия все равно может напасть оттуда на Украину.

Как мы уже писали, Владимир Зеленский раскрыл договоренность о пасхальном перемирии на Донбассе.