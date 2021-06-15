Зеленский назначил нового детского омбудсмена вместо Кулебы

Президент ввел в действие решение СНБО о директоре БЭБ / Фото: Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 15 июня уволил с должности уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебу, назначив вместо него Дарью Герасимчук.
Соответствующие документы опубликованы на сайте ОПУ.
Также изменилось и название должности детского омбудсмена – теперь она называется "советник – уполномоченный президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации".
"Назначить Герасимчук Дарью Михайловну Советником – уполномоченным Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации", – говорится в указе Зеленского №245/2021 от 15 июня.
Своими указами от 15 июня Зеленский также снял с должности:
- уполномоченного по правам людей с инвалидностью Валерия Сушкевича;
- и. о. уполномоченного президента по вопросам земли Романа Лещенко;
- уполномоченного по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины Романа Семенченко.
А уполномоченного по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадима Свириденко переназначил советником – уполномоченным.
Кроме того, президент назначил:
- Ольгу Будник – советником – уполномоченным президента по вопросам Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта;
- Татьяну Ломакину – советником – уполномоченным по вопросам безбарьерности.
Напомним, ранее уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что оставляет должность, но намерен и в дальнейшем работать в сфере защиты детей.
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