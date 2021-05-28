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Зеленский назначал нового главу Кировоградской области: что о ней известно

28 мая, 21:54

Сергей Мартынец

Чиновница приехала в Киев и встретилась с президентом на Банковой. Зеленский дал ей наставления

Владимир Зленский и Мария Черная / Фото: president.gov.ua

После увольнения в апреле главы Кировоградской области сегодня президент Владимир Зеленский назначил новым руководителем областной госадминистрации Марию Черную, подписав соответствующий указ.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Зеленский сегодня принял на Банковой новую руководительницу Кировоградской области и вручил служебное удостоверение. Он убежден, что опыт работы в ОГА и знание особенностей региона помогут ей реализовать богатый потенциал области.

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Что известно о Марии Черной

Отметим, не обошлось без скандалов с назначением нового руководителя области. СБУ разоблачила группу лиц, которые должность главы Кировоградской ОГА продавали за миллионы долларов.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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