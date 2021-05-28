Зеленский назначал нового главу Кировоградской области: что о ней известно

Владимир Зленский и Мария Черная / Фото: president.gov.ua
После увольнения в апреле главы Кировоградской области сегодня президент Владимир Зеленский назначил новым руководителем областной госадминистрации Марию Черную, подписав соответствующий указ.
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
Зеленский сегодня принял на Банковой новую руководительницу Кировоградской области и вручил служебное удостоверение. Он убежден, что опыт работы в ОГА и знание особенностей региона помогут ей реализовать богатый потенциал области.
Что известно о Марии Черной
- Родилась в 1974 году в Кировоградской области.
- В 2003-м окончила Кировоградский государственный педагогический университет им. В. Винниченко (педагогика и методика среднего образования, украинский язык и литература).
- В 2015 году окончила Кировоградский национальный технический университет (управление финансово-экономической безопасностью).
- С 2002 до 2011 года работала на различных должностях в Компаниевской районной государственной администрации Кировоградской области.
- В августе 2011-го была назначена заместителем начальника главного управления агропромышленного развития – начальником управления экономической политики Кировоградской ОГА.
- С 2020 года занимала должность директора департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА.
Отметим, не обошлось без скандалов с назначением нового руководителя области. СБУ разоблачила группу лиц, которые должность главы Кировоградской ОГА продавали за миллионы долларов.
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